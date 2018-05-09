أبو الغيط: هناك ضرورة لمراجعة الاتفاق الدولى مع إيران

كتب مصطفى عنبر

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يعتقد أن "هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التى أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووى"؛ جاء ذلك فى معرض تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين فى تونس حيث يشارك بافتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة الالكسو اليوم.

وأوضح الأمين العام فى تصريحاته تعليقا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع ايران، أن " الاتفاق الذى أبرم فى 2015 كان يتناول بشكل حصرى الشق النووى فى الأداء الإيرانى.. ولطالما قلنا أن هذا العنصر على ليس الوحيد الذى يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات فى المنطقة تفضى إلى عدم الاستقرار.. وهى حتى بدون البعد النووى تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية فى مواجهتها مع الغرب".

واختتم الأمين العام تصريحاته قائلاً: "سبق لى أن تحدثت بهذا المعنى عندما تم إبرام الاتفاق.. وموقفى لم يتغير.. وبطبيعة الحال فأن قرارات القمم العربية الأخيرة فى الأردن والسعودية واضح منها أن هناك ضيقا عربيا شديدا إزاء الأسلوب الإيرانى فى المنطقة العربية ورغبة فى تغييره... وقلنا مرارا أن إيران تحتاج لإعادة نظر جادة فى هذا النهج إذا كانت بالفعل ترغب فى إقامة علاقات حسن جوار حقيقية مع الدول العربية".