200 ألف جنية لـ20 أسرة في الشرقية لفرش منازلهم بعد أعادة أعمارها

200 ألف جنية لـ20 أسرة في الشرقية لفرش منازلهم بعد أعادة أعمارهاالثلاثاء، 08 مايو 2018 03:31 م
خلال تسليم الاسر المساعدات
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سلم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، 200 ألف جنيه لـ20 أسرة مستحقه من أهالي قرية أبو ياسين التابعة لمركز أبو كبير بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة للمساهمة في فرش وتجهيز منازلهم بعد إعادة أعمارها و التي تم رفع كفاءتها بمعرفة صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية .
كما قام المحافظ بإهداء الأهالي 40 كرتونه رمضانية تضم سلع ومواد تموينية بواقع 2 كرتونة لكل أسرة للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .
وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيراً لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطن البسيط وتسعى جاهدة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تحسين مستوى المعيشة .
حضر اللقاء اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ و اللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية وعدداً من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .
تسليم المساعدات
جانب من الحفل
تسليم الاسر
خلال تسليم الاسر المساعدات
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