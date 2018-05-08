200 ألف جنية لـ20 أسرة في الشرقية لفرش منازلهم بعد أعادة أعمارها

الشرقية – إيمان مهنى

سلم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، 200 ألف جنيه لـ20 أسرة مستحقه من أهالي قرية أبو ياسين التابعة لمركز أبو كبير بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة للمساهمة في فرش وتجهيز منازلهم بعد إعادة أعمارها و التي تم رفع كفاءتها بمعرفة صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية .