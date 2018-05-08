15 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

15 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالثلاثاء، 08 مايو 2018 12:33 م
ميناء بورسعيد - أرشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 15 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين، وخروج 5 سفن، ويتراكى على الأرصفة سفينة.
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة،ومن المنتظر دخول سفينتين، كما يتراكى على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .
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