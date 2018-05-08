15 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 15 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين، وخروج 5 سفن، ويتراكى على الأرصفة سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة،ومن المنتظر دخول سفينتين، كما يتراكى على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .