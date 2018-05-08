video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

15 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:33 م
15 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،اليوم الثلاثاء،عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 15 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين، وخروج 5 سفن، ويتراكى على الأرصفة سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة،ومن المنتظر دخول سفينتين، كما يتراكى على أرصفة الميناء 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة JOY H لتفريغ 56 ألف طن حديد

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

موانئ شرق وغرب بورسعيد

سفن بضائع




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

قبل ساعات من قرار ترامب فى الملف النووى.. خبير بمكتب روحانى لـ"اليوم السابع": انسحاب واشنطن متوقع وسنعاقبها.. تعيين بمومبيو وبولتون نسف آمال الحوار.. رضوخنا لطموح واشنطن مستبعد.. والحرب خيار "غير عقلانى"

قبل ساعات من قرار ترامب فى الملف النووى.. خبير بمكتب روحانى لـ"اليوم السابع": انسحاب واشنطن متوقع وسنعاقبها.. تعيين بمومبيو وبولتون نسف آمال الحوار.. رضوخنا لطموح واشنطن مستبعد.. والحرب خيار "غير عقلانى"

سرعة محمد صلاح تدق ناقوس الخطر فى ريال مدريد قبل نهائى دورى ابطال اوروبا.. BBC: راموس سيعانى أمام مهارات نجم ليفربول وإيقافه قد يكلفه الطرد.. ونجم الريال السابق: "على مارسيلو أن يصلي قبل مواجهة النجم المصري"

سرعة محمد صلاح تدق ناقوس الخطر فى ريال مدريد قبل نهائى دورى ابطال اوروبا.. BBC: راموس سيعانى أمام مهارات نجم ليفربول وإيقافه قد يكلفه الطرد.. ونجم الريال السابق: "على مارسيلو أن يصلي قبل مواجهة النجم المصري"

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

بالزيت الساخن وشرب الماء.. احصلى على شعر أسود بطرق آمنة من منزلك

بالزيت الساخن وشرب الماء.. احصلى على شعر أسود بطرق آمنة من منزلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة