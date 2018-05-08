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11 معلومات عن أول مدرسة لرعاية المتفوقين بالشرقية وموعد بدء الدراسة بها

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:03 م
11 معلومات عن أول مدرسة لرعاية المتفوقين بالشرقية وموعد بدء الدراسة بها مدرسة المتفوقين بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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أقامت محافظة الشرقية أول مدرسة للمتفوقين بمدينة الزقازيق، فى إطار الاهتمام بالطلاب الموهوبين علميًا والمخترعين فى كافة المجالات والعلوم المختلفة وتحفيزهم لضمان استمرارية النجاح والتفوق، للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

 

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن المدرسة وموعد الدراسة فيها وشروط  القبول كالتالى:

1- تقع المدرسة  فى منطقة ميدان الزراعة  بالزقازيق

2 - تبلغ مساحتها مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع

3 - تتكون من مبنى يضم 4 طوابق و2 مبنى للإعاشة بحيث يكون بسكن منفصل للبنين عن البنات وطوابق لاستقبال الطلاب المتفوقين علمياً

4 - مبانى الإقامة تضم 106 غرف للطلاب و2 غرفة إقامة للمشرفين و2 غرفة إقامة للعاملين.

5 - تضم 18 فصلًا ومعمل إلكترونيك ومعمل " fab lab " ومعامل " لغات، فيزياء، أحياء، كيمياء، جولوجيا، هيدوليك، وسائط ."

6 - قاعة متعددة الأغراض وجيمانيزيم ومكتبة و2 ملعب بالإضافة إلى 8 صالات مذاكرة و2 مطبخ و2 صالة طعام و2 مغسلة.

7 - تنهى أعمال الإنشاءات فيها 30 يونيو 2018.

8 - تكلفة الأعمال الإنشائية 57 مليون جنيه.

9 - تبدأ الدراسة فيها فى أول سبتمبر 2018.

10 -  تقبل الموهوبين علميا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية

11 - نظام الدراسة سيكون على أساس مناهج علمية وبحثية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية.

جانب من المدرسة

جانب من المدرسة

 

مدرسة المتفوقين بالشرقية
مدرسة المتفوقين بالشرقية

 

مدرسة المتفوقين
مدرسة المتفوقين

 


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