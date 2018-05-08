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خالد صلاح
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وصول و سفر 4810 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 529 شاحنة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:10 ص
وصول و سفر 4810 راكب و معتمر بموانئ البحر الأحمر و تداول 529 شاحنة موانئ -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 1003 معتمر و3 شاحنة عفش ركاب قادمة من ميناء ينبع والسفينة مسرة وعلى متنها 1264 راكب و7 شاحنة عفش ركاب ، كما تغادر ثلاث سفن وهى عمان ، الحرية2 ،نما اكسبريس وعلى متنهم 128 راكب و157 شاحنة بضائع و60 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة عمان وعلى متنها 900 معتمر قادمة من ميناء ينبع والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 181 راكب و99 شاحنة و45 سيارة ، وغادرت السفينتين مسرة ونما اكسبريس وعلى متنهم 189 راكب و70 شاحنة و9 سيارة .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1145 راكب منهم 93 معتمر وتداول 193 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 541 راكب و19 براد و6 تريلا و3 سيارة ، كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 30 راكب و21 براد و9 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 469 راكب منهم 93 معتمر و2 باص عمرة و21 براد و 45 تريلا و35 سيارة و2 باص جيت  وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ، بريدج وعلى متنهم 105 راكب و48 براد و24 تريلا .


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