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الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:36 م
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وزيرة الثقافة تشاهد اليوم "السيرة الهلالية" على مسرح ثقافة بورسعيد

الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:37 م
وزيرة الثقافة تشاهد اليوم "السيرة الهلالية" على مسرح ثقافة بورسعيد إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
بورسعيد – محمد فرج
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تشاهد إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مسرحية "السيرة الهلالية" لفرقة الطليعة التى تقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان ولفيفا من القيادات .

 

العرض من تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير ويشاهد العرض الليلة عدد من المهتمين بالحركة المسرحية والثقافة والأدب ببورسعيد .

 

 


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