وزيرة الثقافة تشاهد اليوم "السيرة الهلالية" على مسرح ثقافة بورسعيد

وزيرة الثقافة تشاهد اليوم "السيرة الهلالية" على مسرح ثقافة بورسعيدالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:37 م
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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تشاهد إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مسرحية "السيرة الهلالية" لفرقة الطليعة التى تقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان ولفيفا من القيادات .
العرض من تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير ويشاهد العرض الليلة عدد من المهتمين بالحركة المسرحية والثقافة والأدب ببورسعيد .
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