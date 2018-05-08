وزيرة الثقافة تشاهد اليوم "السيرة الهلالية" على مسرح ثقافة بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

تشاهد إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مسرحية "السيرة الهلالية" لفرقة الطليعة التى تقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، وبحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان ولفيفا من القيادات .

العرض من تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير ويشاهد العرض الليلة عدد من المهتمين بالحركة المسرحية والثقافة والأدب ببورسعيد .