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الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:14 م
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هطول أمطار مفاجأة على أماكن متفرقة بمحافظة الدقهلية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:39 م
هطول أمطار مفاجأة على أماكن متفرقة بمحافظة الدقهلية أمطار خفيفة
الدقهلية ــ شريف الديب
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 شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار مفاجأة متفرقة على عدد من الأماكن  بالمحافظة، على الرغم من سطوع الشمس، بينما ارتفعت سرعة الرياح بشكل ملحوظ، واستمر هطول الأمطار لمدة 15 دقيقة.

وعادت الحياة لطبيعتها، بينما حذر مرور الدقهلية السائقين بتوخي الحذر على الطرق تحسبا لتغير الأجواء مرة أخرى.


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