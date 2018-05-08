هطول أمطار مفاجأة على أماكن متفرقة بمحافظة الدقهلية

هطول أمطار مفاجأة على أماكن متفرقة بمحافظة الدقهليةالثلاثاء، 08 مايو 2018 02:39 م
أمطار خفيفة
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شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار مفاجأة متفرقة على عدد من الأماكن بالمحافظة، على الرغم من سطوع الشمس، بينما ارتفعت سرعة الرياح بشكل ملحوظ، واستمر هطول الأمطار لمدة 15 دقيقة.
وعادت الحياة لطبيعتها، بينما حذر مرور الدقهلية السائقين بتوخي الحذر على الطرق تحسبا لتغير الأجواء مرة أخرى.
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