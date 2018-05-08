نقابة العلميين تنظم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية.. الجمعة

الإسكندرية- هناء أبو العز

أعلن الدكتور مرسى أبو يوسف نقيب العلميين بالإسكندرية، عن تنظيم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة داخل مقر نقابة المهن العلمية بالإسكندرية، تحت رعاية شركة اثيديكو بقيادة الكيميائى عبد المجيد حجازى رئيس مجلس الإدارة، تفعيلا لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون عام 2018 عاما (للأشخاص ذوى الإعاقة) وذلك يوم الجمعة الموافق 11 مايو، للتواصل مع هؤلاء الأشخاص على كافة مستوياتهم وأعمارهم للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وطموحاتهم وتكريم البارزين منهم فى كافة المجالات مع دعوة قيادات الإسكندرية لحضور هذه الاحتفالية بما يتناسب مع حقهم فى التعايش المجتمعى.

وقال الكيميائى مهاب حسن الأمين العام: إن هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصرى والتى يتراوح قوامها ما بين 11 إلى 14 مليون معاق، وسط اعتراف صريح من أعلى مستوى فى الدولة بحقوقهم كمواطنين مصريين من حقهم التعايش السلمى مع إعاقاتهم فى المجتمع، وأول تلك الحقوق حقهم فى العيش بكرامة، ذلك الحق الذى يكفله لهم الدستور والاتفاقية الدولية.

وأضاف الجيولوجى أيمن نور، أن النقابة تسعى إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم فى مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مواد مشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مما شكل طفرة كبيرة فى مسار حصول هؤلاء الأشخاص على حقوقهم، بعد انتظار طويل.