نائب وزير الزراعة تشارك غدا فى ندوة عن "مشروع تسمين البتلو" بالبحيرة

نائب وزير الزراعة تشارك غدا فى ندوة عن "مشروع تسمين البتلو" بالبحيرةالثلاثاء، 08 مايو 2018 02:18 م
الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
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تشارك الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، غدا الأربعاء، فى ندوة عن "مشروع تسمين البتلو"، وذلك بمجمع دمنهور للمؤتمرات بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وتناقش الندوة أهم المقترحات لتطوير مشروع تسمين البتلو لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء ومواجهة غلاء أسعارها.
كما تناقش الندوة الملامح الرئيسية لإحياء مشروع البتلو وشروط منح القروض للمزارعين خلال هذا المشروع.
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