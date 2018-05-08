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نائب رئيس المنطقة الاقتصادية: مصر تسعى لتكون مركز للتجارة العالمية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:10 م
نائب رئيس المنطقة الاقتصادية: مصر تسعى لتكون مركز للتجارة العالمية جانب من المؤتمر
الإسماعيلية -صبرى غانم
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قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية، إن ما حدث فى مصر خلال الأربع سنوات الماضية من تطوير البنية الأساسية يعكس سعى مصر أن تكون مركزا للتجارة العالمية

 

وأشار درويش، خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط المقام بالإسماعيلية، إلى أن أهمية الاستفادة من البحر يتم من خلال إنشاء البنية الأساسية وكذلك تطوير الموانئ إلى جانب الخدمات اللوجستية وأن تكون الموانئ هى محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن 8% من التجارة العالمية فى دول المتوسط وهذا يظهر الحاجة إلى التعاون بين الدول وخلال الأعوام الثلاثة الماضية سعت مصر إلى أن تكون شريكا فى قطاعات الوجستيات والخدمات البحرية، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة كان لها مرودا إيجابيا حيث أتاحت زيادة عدد السفن بنسبة 6% وتقليل الانتظار بنسبة 14% بالتوازى مع إنشاءات وطرق فى حوالى 8 آلاف كيلو متر طرق لربط الموانئ سواء فى الدلتا أو سيناء أو غيرها .

 

وأضاف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى أن مصر قامت ببناء 4 أنفاق لربط الشرق بالغرب وسيناء وهو إتاحة لقارتى آسيا وأفريقيا وتسهيل نقل البضائع والمواطنين لخلق فرص اقتصادية أكبر وأن إنشاء المنطقة الاقتصادية لتصبح مصر بوابة لهذه المنطقة من خلال تخفيض الكثير من الأموال التى تدفعها السفن عندما تمر من قناة السويس.

 

كانت فعاليات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط المقام بالإسماعيلية قد انطلقت اليوم الثلاثاء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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الاتحاد من اجل المتوسط

شريف اسماعيل

اخبار المحافظات

الاسماعيليه




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