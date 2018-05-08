مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة التراث القبطى فى جامعة الأزهر بالمنصورة

الإسكندرية جاكلين منير

القى الدكتور لؤى محمود سعيد،مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان التراث القبطي وعلاقته بالثقافة العربية وذلك لأعضاء هيئة التدريس فى كليات أصول الدين وكلية البنات واللغة العربية في جامعة الأزهر بالمنصورة.

يأتي ذلك في إطار دور المكتبة التوعوي والتفاعلي مع كل أطياف المجتمع.

وأشار بيان صادر من المكتبة اليوم أن الندوة استحسانًا كبيرًا وتفاعلاً إيجابيًا،ودارت النقاشات حول قضايا المواطنة والتعايش والتسامح بين المصريين، كما طرح الحاضرون اقتراحًا بعقد ندوات مثيلة يحضرها أزهريون ومسيحيون جنباً إلى جنب لدعم مفهوم التفاهم والتعايش والتقارب بين المصريين.

كما أشاد الدكتور لؤي سعيد بدور مدير مشروعات رابطة خريجي الأزهر الدكتورة أنوار عثمان التي نظمت دورة الفكر في مواجهة التطرّف والتي عقدت المحاضرة ضمن فعالياتها،وذلك لإتاحتها مثل هذا الجو من الحوار الراقي والمتميز مع قادة الفكر الأزهري في مصر.