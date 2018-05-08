مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة التراث القبطى فى جامعة الأزهر بالمنصورة

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة التراث القبطى فى جامعة الأزهر بالمنصورةالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:52 م
مكتبة الإسكندرية -ارشيفية
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القى الدكتور لؤى محمود سعيد،مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان التراث القبطي وعلاقته بالثقافة العربية وذلك لأعضاء هيئة التدريس فى كليات أصول الدين وكلية البنات واللغة العربية في جامعة الأزهر بالمنصورة.
يأتي ذلك في إطار دور المكتبة التوعوي والتفاعلي مع كل أطياف المجتمع.
وأشار بيان صادر من المكتبة اليوم أن الندوة استحسانًا كبيرًا وتفاعلاً إيجابيًا،ودارت النقاشات حول قضايا المواطنة والتعايش والتسامح بين المصريين، كما طرح الحاضرون اقتراحًا بعقد ندوات مثيلة يحضرها أزهريون ومسيحيون جنباً إلى جنب لدعم مفهوم التفاهم والتعايش والتقارب بين المصريين.
كما أشاد الدكتور لؤي سعيد بدور مدير مشروعات رابطة خريجي الأزهر الدكتورة أنوار عثمان التي نظمت دورة الفكر في مواجهة التطرّف والتي عقدت المحاضرة ضمن فعالياتها،وذلك لإتاحتها مثل هذا الجو من الحوار الراقي والمتميز مع قادة الفكر الأزهري في مصر.
من ناحية أخري تلقت وحدة الإهداءات والتبادل بمكتبة الإسكندرية إهداء مكتبة المرحوم الدكتور رفعت السعيد، السياسي اليساري المرموق ورئيس حزب التجمع السابق.
يشتمل الإهداء على مؤلفاتة،بالإضافة إلى العديد من الكتب والدوريات التي تتناول موضوعات مختلفة، أبرزها الكتب السياسية والدينية، بالإضافة إلى الكتب التراثية النادرة والقيمة.
ويعتبر رفعت السعيد من الأسماء البارزة في الحركة الشيوعية المصرية منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى نهاية السبعينيات. ترأس حزب التجمع خلفًا لخالد محيي الدين، وكان نائبًا سابقًا في مجلس الشورى المصرى.
توفي رفعت السعيد في 17 أغسطس 2017، تاركًا وراءه عددًا كبيرًا من المؤلفات؛ منها: تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر، الصحافة اليسارية في مصر، ضد التأسلم،وعمائم ليبرالية .. في ساحة العقل والحرية.
جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تستقبل الإهداءات القيمة الواردة من مختلف الدول العربية والأجنبية بهدف إثراء الثقافة المعرفية في المجتمع المصري والحفاظ على المواد التراثية.
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