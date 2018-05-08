مصدر أمنى عراقى: إصابة ضابط فى انفجار عبوة ناسفة شمال غرب كركوك

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية شمال غربى محافظة كركوك، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة.

وقال المصدر -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة السيارة العسكرية فى منطقة قرة درة التابعة لقضاء الدبس 45 كم شمال غربى كركوك، ما أسفر عن إصابة عقيد فى الشرطة الاتحادية".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستشفى كركوك العام لتلقى العلاج".

يذكر أن محافظة كركوك 255 كم شمال العاصمة بغداد، تشهد استقرارًا أمنيًا لكنها تسجل خروقًا أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.