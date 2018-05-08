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مستشفى الأطفال التخصصى ببنها يحصل على المركز الأول فى مكافحة العدوى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:09 م
مستشفى الأطفال التخصصى ببنها يحصل على المركز الأول فى مكافحة العدوى مستشفى الأطفال ببنها
القليوبية-نيفين طه
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حصلت مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، اليوم الثلاثاء، على المركز الأول على مستوى 23 مستشفى بمحافظة القليوبية فى مكافحة العدوى والبنية الأساسية، وذلك للعام الثانى على التوالى.

 

 وقال الدكتور محمد كليب مدير عام المستشفى، إن لجان التفتيش العام من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد مساعد أول الوزير لمكافحة العدوى والرعاية الأساسية، أعلنت هذه النتيجة بعد مرورها على مختلف مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى حصول مستشفى الأطفال على 82 درجة فى التقييم بينما حصل مستشفى حميات بنها على 74 درجة.

 

 ووجه كليب الشكر لكل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين على المجهود المبذول، ولإدارة أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتور أحمد محيى على الدعم والمساندة المستمرة للمستشفى.

 

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