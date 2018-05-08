مساعد وزير العدل: إنشاء محكمة اقتصادية بالإسماعيلية ومجمعين للمحاكم بالقنطرة وفايد

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال المستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لشؤون هيئة أبنية المحاكم، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع إنه طبقا لتوجيهات وتعليمات المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بضرورة التوسع فى المشروعات فقد قمنا اليوم بافتتاح محكمة الأسرة بالمبنى الجديدة بالاسماعيلية عقب تطوير الانشاءات بالمبنى ورفع كفاءة المبنى وانشاء العديد من المكاتب بمحكمة الأسرة الجديدة .

وأشار مساعد وزير العدل إلى أن تعليمات وزيرالعدل هى ضرورة التوسع فى المنشات الخاصة بالوزارة وإقامة صروح عدالة فى جميع المحافظات مضيفا بانه يجرى الآن اقامة المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة على أرض محافظة الاسماعيلية بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات حاليا لإقامة مجمع محاكم بالقنطرة غرب لأن مبنى المحكمة الحالية هو عبارة عن عمارة قديمة.

واكد مساعد وزير العدل الى انه يقام حاليا بجوار مركز شرطة فايد مجمع محاكم فايد لان المحكمة ايضا داخل عمارة قديمة وجارى استخراج الرخصة لانشاء المجمع .

واضاف المستشار عبدالهادى محروس مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم ان الاسماعيلية محافظة جذب ولاندخر جهدا لها ونحاول ان نبنى صروح للعدالة على ارض المحافظة ومنطقة القناة تليق بالمتقاضين والسادة المحامين بالاضافة الى اقامة المحكمة الاقتصادية على ارض الاسماعيلية.