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الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:06 م
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مدير أمن الدقهلية يعقد اجتماعا مع أصحاب السلاسل التجارية للتعاون على خفض الأسعار

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:08 م
مدير أمن الدقهلية يعقد اجتماعا مع أصحاب السلاسل التجارية للتعاون على خفض الأسعار جانب من الاجتماع
الدقهلية - شريف الديب
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تفقد اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء عددا من الشوادر المزمع إنشاؤها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لمحاربة الغلاء وتلبية مطالب المواطنين .

 

وقام بعقد اجتماع مع عدد من أصحاب السلاسل التجارية الكبرى، للتعاون معهم لتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء والمساهمة لحل أزمة المواطنين ومحدودى الدخل، والمساهمة فى رفع المعاناة عنهم، واستغلال الشهر الكريم للبدء فى إيصال السلع بأسعار فى متناول يد الجميع.

 

وأثمر الاجتماع على تعاون أصحاب المحلات التجارية وتخفيض سعر عدد كبير من السلع التجارية والاحتياجات الأساسية بشهر رمضان المبارك .


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