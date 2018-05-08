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محكمة أمريكية تمنع نقل أمريكى معتقل فى العراق لبلد آخر

الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:19 ص
محكمة أمريكية تمنع نقل أمريكى معتقل فى العراق لبلد آخر معتقل -أرشيفية
(رويترز)
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منعت محكمة استئناف أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الإثنين من نقل مواطن أمريكى متهم بأنه عضو فى تنظيم داعش من سجن عسكرى بالعراق إلى دولة لم يتم كشف النقاب عنها.

ويحمل هذا الرجل الذى لم يُعلن اسمه جنسية أمريكية سعودية مزدوجة وقد اعتقل فى سوريا واحتجز فى العراق دون تمثيل قانونى إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية باسمه فى المحكمة الاتحادية الأمريكية فى الأول الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى نقل هذا الرجل حتى على الرغم من أن المحاكم الأمريكية لم تفصل فى الطعن القانونى الذى تم تقديمه من أجل الإفراج عنه.

وأيدت محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا الإثنين الحكم الذى أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الشهر الماضى والذى أوقف النقل المزمع لهذا الرجل.

 

 


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