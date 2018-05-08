محافظ سوهاج يستقبل جثمان عبد النبى على أحمد شهيد العملية سيناء 2018

استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يرافقه العقيد هانى محمد صبحى المستشار العسكرى لمحافظة سوهاج، ولفيفًا من القيادات الأمنية والتنفيذية اليوم جثمان الشهيد عبد النبى على أحمد محمد ابن قرية الشيخ سعيد ببرديس بمركز البلينا، والذى استشهد خلال مشاركته فى العملية الشاملة سيناء 2018.

وقدم عبد المنعم والقيادات الأمنية والتنفيذية خالص العزاء ومواساته لأسرة الشهيد البطل ابن سوهاج، مشيدًا بدور رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية فى حربها ضد الإرهاب الأسود، وما حققته العملية الشاملة سيناء 2018، من دحر للإرهاب وتجفيف منابعه وقطع الامدادات عنه بحرا وجوا وبرا حتى الآن، مؤكدًا على وقوف الجميع خلف قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية وقيادتنا السياسية صفا واحدا للقضاء على الإرهاب.

وقال محافظ سوهاج: "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".