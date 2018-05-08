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محافظ سوهاج : توريد 72 ألف طن من القمح للشون والصوامع

الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:41 م
محافظ سوهاج : توريد 72 ألف طن من القمح للشون والصوامع قمح
سوهاج – عمرو خلف
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 قال الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج أن كمية الاقماح المحلية الموردة من المزارعين الى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 72717 طن و59 كيلو جرام حتي الآن ، مؤكدا علي انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة و أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التي تتابع توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة .

وشدد المحافظ  فى بيان له ، علي ضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين ، مشيراً إلى ان الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة .

وأضاف عبد المنعم أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة علي مراكز المحافظة المخلتفة ، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالي 140 ألف طن اقماح ، مشيرا إلي أن المحافظة في متابعة مستمرة لموسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالي 2018 .

 


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