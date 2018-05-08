محافظ سوهاج : تخصيص 124 مسجدا للاعتكاف والأمسيات الدينية

سوهاج عمرو خلف

شدد الدكتور إيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج علي رؤساء الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع الاشغالات بمحيط المساجد ورفع مستوي النظافة بالشوارع المحيطة،والحفاظ علي الشكل الحضارى،خاصة مع استقبال شهر رمضان الكريم.

وقال المحافظ فى بيان له اليوم إن ذلك يأتي في إطار استعدادات المحافظة للشهر الكريم وتخصيص 124 مسجدا علي مستوي المحافظة للاعتكاف ،والملتقيات الفكرية ، والأمسيات الدينية ، مشيرا إلي أهمية التنبيه علي المساجد بالاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح بجميع مساجد المحافظة ، والالتزام بالضوابط التي اقرتها وزارة الأوقاف.

ومن جانبه اكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن المديرية استعدت مبكرا لاستقبال شهر رمضان المعظم وتم التشديد على الأئمة بالحرص على أداء الدروس والقوافل وصلاة القيام بالمساجد وعدم تمكين أى شخص بغير المكلفين بالمساجد بذلك والتنبيه على المفتشين بتكثيف المرور خلال شهر رمضان ومتابعة مساجد الاعتكاف ومختلف مساجد المحافظة

وأضاف طيفور أن هذا العام خصصت مديرية الأوقاف 99 مسجدا على مستوى المحافظة للاعتكاف خلال الشهر الكريم بالإضافة إلى تخصيص 25 مسجدا للملتقى الفكرى ، وسيتم تخصيص مسجد للأمسيات الدينية بكل إدارة ، حيث تضم الأمسية عضوين عضوا من الأوقاف وعضوا من الأزهر ، مشيرا انه تم تخصيص السهرات الرمضانية بمسجد واحد هو مسجد العارف بالله وذلك عقب صلاة الترويح كل يوم ويتم فيها قراءة القران الكريم من مشاهير القراء بالمحافظة.