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الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:14 م
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محافظ الإسماعيلية يستعرض التجهيز لاستئناف حملات إزالة التعديات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:05 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض التجهيز لاستئناف حملات إزالة التعديات جانب من الإجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى
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عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، إجتماعا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، واللواء محمد فهمى نائبا عن مدير الأمن، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى، ورؤساء مراكز ومدن أبو صوير والقصاصين الجديدة والتل الكبير ومديرى العموم ووكلاء الوزارة لقطاعات الموارد المائية والرى والصرف وشرطة المسطحات المائية.

وخلال الاجتماع تم إستعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من تنسيقات أمنية وإعداد وتجهيز لإستئناف حملات إزالة التعديات على أراضى حرم الرى والصرف بالمواقع التى تم حصرها بنطاق المحافظة وتوابعها ووضع برنامج زمنى محدد للتنفيذ فيما لا يتجاوز أسبوعا واحدا على الأكثر.

وأكد المحافظ، أنه لا بد من تفعيل الآليات التنفيذية لحملات الإزالة وعدم التهاون أو السماح بعودة تلك التعديات وفرض سيادة القانون.

 

 


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