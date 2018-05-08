محافظ الإسكندرية : 354 طلب تقنين للأراضى المستردة بالأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ،اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ،التي تم استردادها بجميع احياء المحافظة ، جاء ذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء و الجهات التنفيذية المسئولة عن تقنين أراضي أملاك الدولة .

وخلال الاجتماع استعرض السكرتير المساعد الطلبات، التي تقدم أصحابها للأحياء لتقنين أوضاعها مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لإستعادة هيبة الدولة وحقوقها ، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف وأن أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة ،سيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها ، مؤكدا أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع ولم يتم تسديد رسوم الفحص وتم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمى ففي حالة عدم سداد الرسوم سيتم إزالة كافة التعديات على الاراضي.

كما استعرض كل حي عدد الطلبات، التي تلقاها لتقنين التي تلقاها خلال الأيام الماضية، حيث تلقى حي العجمي 34 طلب لتقنين أوضاع اراضي املاك الدوله خلال الأيام القليلة الماضية ليصل بذلك عدد طلبات التقنين به إلى 231 طلب، أما حي غرب تلقى 6 طلبات هذا الاسبوع ليصل بذلك عدد طلبات التقنين به إلى 18 طلب ، وحي العامرية اول تلقى 9 طلبات ليصل إجمالي الطلبات المقدمة به 139 طلب ، اما حي العامرية ثان فقد تلقى 21 طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات به إلى258 طلب، اما عن مركز و مدينة برج العرب فقد تلقى 13 طلب بإجمالي عدد طلبات يصل الي 354 طلب

كما كلف أكد السكرتير العام أن اخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدي على أراضي املاك وفقا لأحكام القانون رقم 144لسنه 2017هو 14 يونيه المقبل ، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضي اليد بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه حرصا على استرداد كافة اراضي الدولة المتعدي عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالي الاسكندرية و إقامة العديد من المشروعات الخدمية