محافظ الأقصر يقود جولات gتطوير ورفع كفاءة الطرق ليلاً

الأقصر - أحمد مرعى

قام محافظ الأقصر محمد بدر، بجولة ليلية موسعة في منطقة شرق السكة الحديد، منذ مساء أمس الاثنين لتفقد حالة الشوارع والطرق، تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف والتطوير لشوارع المنطقة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز.

وبدأ محافظ الأقصر، جولته عند منزل كوبري أبوالجود المؤدي إلى موقف سيارات شرق السكة، حيث تجول سيرا على الأقدام داخل العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية فى شرق السكة مرورا بشوارع القراريش وزوسر والامام محمد عبده والخلفاء الراشدين وزوسر والنزهة ومنطقة سوق شرق السكة والمطافى ومستودع المواد البترولية.

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة البدء فى أعمال الرصف والترميم للشوارع التى تم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الغاز بها، وذلك بعد التنسيق بين مسئولى الطرق والغاز والكهرباء والمياه والتليفونات، مؤكدا على ضرورة الاهتمام برصف الشوارع الفرعية وإعطائها الأولوية فى عمليات الرصف والترميم.

وخلال الجولة تصادف تعرض سيدة لحادث دراجة بخارية عند منطقة أبوالجود، حيث قام محافظ الأقصر، بالنزول من سيارته للمشاركة فى إسعاف السيدة المصابة كما وجه بنقلها فى سيارته الخاصة إلى مستشفى الأقصر العام لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على استقرار حالتها.

كما استمع محافظ الأقصر، خلال الجولة لكافة شكاوى المواطنين في منطقة شرق السكة في مختلف القطاعات، موجها بوضع كافة الحلول الملائمة لتلك المشاكل، كما وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات والتعديات فى محيط الموقع الملاصق لشرق محطة السكة الحديد والذى تم تجهيزه لإقامة مخيم لبيع السلع.

وكان محافظ الأقصر محمد بدر، قد عقد اجتماعا موسعا، لمتابعة موقف أعمال توصيل الغاز فى مدن الأقصر والبياضية والقرنة، والتجهيزات التى تتم تمهيدا لدخول الغاز إلى مدينة أرمنت وإلى المناطق التى تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بها فى مدينة إسنا خلال الفترة القادمة.