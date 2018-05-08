محافظ أسيوط : توفير جميع السلع بـ 1428 بدال تموينى و220 منفذ جمعيتى

أسيوط - محمود عجمى

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، عن توافر جميع السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة والمربوطة على البطاقات التموينية والمواد الغذائية واللحوم استعدادًا لشهر رمضان المبارك ، مشيرًا إلى أن عدد البداليين التموينيين وصل إلى 1428 بدال تمويني بالإضافة إلى 220 منفذ جمعيتي موزعة على قرى ومراكز المحافظة وتم تشغيلهم بالمرحلة الأولى وبلغ عدد مستودعات الدقيق 411 مستودع دقيق تعمل بالمنظومة لمن يرغب في صرف حصة دقيق بدلًا من الخبز ، بالإضافة إلى تشغيل عدد 11 سيارة "مشروع عربتي" بالتنسيق بين وزارة التموين والصندوق الاجتماعي حمولة السيارة 5 طن مجمدات "أسماك ولحوم ودواجن" بأسعار مخفضة تم توزيعها على كافة مراكز المحافظة الادارية وبالأخص في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ فى بيان له ، إلى أن جميع السلع المقررة على البطاقات التموينية "سكر – زيت – أرز" متوفرة بفروع شركات الجملة ولدى البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي وتصرف للمواطنين فى حدود مبلغ الدعم المحدد من قبل الوزارة بواقع 50 جنيهًا للفرد الواحد من البدالين ومشروع جمعيتي وجميع منافذ صرف المقررات التموينية لعدد 4 أفراد وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد والبطاقة لا تزيد عن 10 أفراد ، كما يتم صرف سلع غذائية كبديل فروق نقاط الخبز بنطاق مجمعات الشركة المصرية والبدالين التموينيين ، بالإضافة إلى قيام القوات المسلحة بعرض جميع السلع الغذائية واللحوم بمنافذها الثابتة والبالغ عددها 8 منافذ ثابتة و11 سيارة متنقلة ، بالإضافة إلى 15 منفذ لفروع أمان التابعة لوزارة الداخلية تقوم بعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى منافذ مشروع جمعيتي "سلع تموينية – نقاط خبز" تم تشغيل عدد 220 منفذ منها كمرحلة أولى وجارى تفقد المشروع بالمرحلة الثانية.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أنه يوجد رصيد من سلعة السكر السائب بالمحافظة قدره 21 طن و521 كيلو بخلاف الوارد يوميًا خلال الشهر ، كما وفرت الشركة المصرية جميع السلع الغذائية وجارى ورود كميات كافية من السلع وجارى تخزينها تباعًا بالمخازن والثلاجات والبيع منها بالأسعار المحددة بجداول الشركة المصرية المرفقة وبأسعار مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم ، بالإضافة إلى توفر جميع السلع الحرة والسلع التموينية الاستراتيجية من سكر وأرز وزيت ومسلي ولحوم ودواجن مجمدة بالشركة المصرية وفروعها.

وأضاف وكيل وزارة التموين ، أنه يوجد بالشركة المصرية بعض السلع الأخرى الواردة من الشركة القابضة ومنها اللحوم السودانية المبردة بسعر 85 جنيه للكيلو ودواجن برازيلي مجمدة بسعر 17 جنيه للكيلو والأسماك بأنواعها "بلطي منظف – ماكريل وخلافه " بسعر الكيلو " 24 – 34 " جنيهًا حسب الحجم بخلاف القوافل المتحركة لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن المستوردة بأسعار مخفضة يتم دفعها للمناطق الاكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة.

كما أمر المهندس ياسر الدسوقي ، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة فور حدوثها وحصر كافة التعديات وإستخراج قرارت الإزالة لها للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة حفاظًا على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر فضلًا عن الحفاظ على حق الدولة فى أراضيها.

وأعلن محافظ أسيوط ، عن تنفيذ 36 قرار إزالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك دولة وأوقاف خلال حملة مكبرة بالقوصية بالتنسيق بين الوحدة المحلية وقسم شرطة مركز القوصية وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية وعمال الوحدة المحلية.

وقالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تمكنت من إزالة 24 حالة تعدي على أملاك أوقاف بقرية الأنصار ، فضلا عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وحالة تنظيم بقرية بني هلال ، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بالقوصية وحالتين تعدي على أملاك دولة بقرية المنشأة الكبرى.