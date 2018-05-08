video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

متحدث باسم السراج: تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات تفجير مقر مفوضية الانتخابات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:27 م
متحدث باسم السراج: تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات تفجير مقر مفوضية الانتخابات محمد السلاك المتحدث الرسمى باسم رئيس المجلس الرئاسى الليبى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد السلاك، أن لجنة التحقيق تواصل أعمالها المكثفة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابى على المفوضية العليا للانتخابات، بمتابعة مستمرة من رئيس المجلس الرئاسى حكومة الوفاق الوطنى وإشراف مباشر من وزير الداخلية فى حكومة الوفاق.

 

وقال "السلاك" خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى عقد بالمركز الإعلامى برئاسة الوزراء فى العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إنه بالتوازى مع التحقيقات تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات.

 

ونقل "السلاك"، تأكيد رئيس المجلس الرئاسى الليبى، على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطى وإجراء الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستورى الذى ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجارى.

 

وفيما يتعلق بالملف المالى، أكد محمد السلاك تحويل وزارة المالية مرتبات أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل) إلى المصرف المركزى، وذلك بمختلف القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل.

 

وبخصوص ملف الفساد، أفاد "السلاك"، أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أصدر تعليماته لفتح تحقيق فى اتهامات بالفساد طالت عددا من المسئولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها، إن ثبتت، مع التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد.

 

وحول ملف المهجرين الليبيين فى الخارج، قال "السلاك"، إن لجنة متابعة شئون المهجرين فى الخارج، ستبدأ فى مباشرة أعمالها، وعقد اجتماعاتها، بدءًا من الأسبوع القادم، ليتم التواصل المباشر مع المهجرين فى الخارج وتسوية أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السراج يدين تفجير مفوضية الانتخابات بطرابلس ويعلن الحداد لمدة 3 أيام

فائز السراج يجتمع مع القيادات الأمنية عقب تفجير مقر مفوضية الانتخابات

السراج يأمر بفتح تحقيق فى اتهامات بقضايا فساد "قنصلية ليبيا" بالإسكندرية

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

محمد السلاك

المجلس الرئاسى الليبى

تفجير مفوضيه الانتخابات




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة