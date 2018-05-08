متحدث باسم السراج: تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات تفجير مقر مفوضية الانتخابات

كتب : أحمد جمعة

أكد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد السلاك، أن لجنة التحقيق تواصل أعمالها المكثفة لكشف ملابسات الهجوم الإرهابى على المفوضية العليا للانتخابات، بمتابعة مستمرة من رئيس المجلس الرئاسى حكومة الوفاق الوطنى وإشراف مباشر من وزير الداخلية فى حكومة الوفاق.

وقال "السلاك" خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى عقد بالمركز الإعلامى برئاسة الوزراء فى العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، إنه بالتوازى مع التحقيقات تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات.

ونقل "السلاك"، تأكيد رئيس المجلس الرئاسى الليبى، على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطى وإجراء الانتخابات، مع التشديد على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستورى الذى ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجارى.

وفيما يتعلق بالملف المالى، أكد محمد السلاك تحويل وزارة المالية مرتبات أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل) إلى المصرف المركزى، وذلك بمختلف القطاعات الحكومية على مستوى ليبيا بالكامل.

وبخصوص ملف الفساد، أفاد "السلاك"، أن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أصدر تعليماته لفتح تحقيق فى اتهامات بالفساد طالت عددا من المسئولين للتحقق منها واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيالها، إن ثبتت، مع التأكيد على دعمه لجهود مكافحة الفساد.

وحول ملف المهجرين الليبيين فى الخارج، قال "السلاك"، إن لجنة متابعة شئون المهجرين فى الخارج، ستبدأ فى مباشرة أعمالها، وعقد اجتماعاتها، بدءًا من الأسبوع القادم، ليتم التواصل المباشر مع المهجرين فى الخارج وتسوية أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة.