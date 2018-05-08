قيادى حوثى منشق يكشف جرائم الميليشيات بحق المعتقلين المناهضين للحوثيين

عدن (أ ش أ)

كشف قيادى حوثى منشق أن ما يسمى بجهاز الأمن الوقائى الذى استحدثته الميليشيات يرتكب جرائم قتل متعمدة لعدد من المعتقلين لديها المناهضين للحوثيين .

ونقلت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الثلاثاء، عن القيادى الحوثى المنشق قوله إن جهاز الأمن الوقائى الذى تم تدريب كوادره القيادية فى إيران يقف وراء حالات الاختفاء الغامضة من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين، موضحا أن بعض المختطفين قضى تحت التعذيب الوحشى الذى استخدمت فيه أساليب الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات على الرأس وتقييد الحركة.

وأفاد القيادى الحوثى أن الميليشيات بادرت إلى تسليم جثامين عدد محدود من المختطفين الذين قتلوا أثناء التحقيقات من قبل جهاز الأمن الوقائى، إلى عائلاتهم بعد تهديدها بعواقب وخيمة فى حال عدم الالتزام بالصمت والاكتفاء بدفن أبنائها.

كما أوضح أن عددا من المختطفين قسرا أصيب بإعاقات متفاوتة جراء قسوة التعذيب، وقد نقلوا إلى السجن المركزى بصنعاء وسجن الأمن السياسى، فيما دفنت جثامين أخرى بشكل سرى من قبل الميليشيات دون تقديم أى معلومات لأسرهم.