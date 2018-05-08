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قرار لبنانى بمنع سير الدراجات النارية فى بيروت لمدة 72 ساعة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:40 ص
قرار لبنانى بمنع سير الدراجات النارية فى بيروت لمدة 72 ساعة وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق
(أ ش أ)
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أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، قرارا بمنع سير الدراجات النارية فى نطاق مدينة بيروت الإدارية لمدة 72 ساعة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على السلم الأهلى ، إثر الاشتباكات التى شهدتها بيروت فى الساعات الماضية بهدف ضبط الوضع الأمني.

وتم استثناء دراجات الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة ودليفرى المطاعم والصيدليات ووكالات الأنباء والإعلام والصحفيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات من قرار المنع.

من جانب آخر ، حذرت قيادة الجيش اللبنانى المواطنين من القيام بأى عمل مخل بالأمن وإطلاق النار فى الهواء ابتهاجا وتؤكد أنها ستعمل على ملاحقة المخالفين ومطلقى النار والقبض عليهم وإحالتهم على القضاء المختص.

وأشار بيان صادر عن الجيش اللبنانى مساء اليوم الى أنه فى أعقاب الانتخابات النيابية ولدى صدور النتائج بادر بعض المواطنين فى مدينة بيروت وعدد من المناطق الأخرى إلى إقامة احتفالات وتسيير مواكب وإطلاق النار فى الهواء ابتهاجا ، مما أدى إلى حدوث بعض الإشكالات فعمد الجيش إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز حفاظا على الأمن.

 


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