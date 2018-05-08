فيديو.. محمد عبده: السعوديون كانوا يعيشون "انفصام الشخصية" بسبب العزلة الفنية

فيديو.. محمد عبده: السعوديون كانوا يعيشون "انفصام الشخصية" بسبب العزلة الفنيةالثلاثاء، 08 مايو 2018 07:58 م
علق الفنان السعودى محمد عبده، على عودة الحياة الفنية للمملكة العربية السعودية، قائلاً:" السعوديين كانوا يعيشون ما سماه "انفصام الشخصية" حين يحضرون الفعاليات الترفيهية فى الخارج، ويتم رفضها فى الداخل، وتابع:" الشخصية السعودية حاليا باتت سوية بعد فتح المجال لإقامة فعاليات كثيرة ونعيش بشخصية واحدة".
وشدد الفنان محمد عبده، على أن الواقع هو الذى فرض نفسه فى قيادة المرأة السعودية للسيارة كون لا يوجد دولة بالعالم الآن لا تقود فيها المرأة، وتابع:" أنا كنت مع قيادة المرأة للسيارة وبشدة".
ولفت الفنان السعودى، إلى أن عدم إقامة حفلات غنائية وفنية بالمملكة إلى جانب عدم قيادة المرأة للسيارة خلال الفترة الماضية كلف بيئة الأموال السعودية الكثير من المليارات، وتابع:"كان استنزاف لبيئة الأموال وتغريب للمواطنين السعوديين".
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