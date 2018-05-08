فيديو.. محمد عبده: السعوديون كانوا يعيشون "انفصام الشخصية" بسبب العزلة الفنية

كتب أيمن رمضان

علق الفنان السعودى محمد عبده، على عودة الحياة الفنية للمملكة العربية السعودية، قائلاً:" السعوديين كانوا يعيشون ما سماه "انفصام الشخصية" حين يحضرون الفعاليات الترفيهية فى الخارج، ويتم رفضها فى الداخل، وتابع:" الشخصية السعودية حاليا باتت سوية بعد فتح المجال لإقامة فعاليات كثيرة ونعيش بشخصية واحدة".

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامية سارة دندراوى، عبر فضائية "العربية"، أنه فرح بشدة تجاه عقد حفلات فنية بالسعودية، مشيراً إلى أهمية دور الفنان داخل المجتمعات ولا يقتصر على الترفيه والفرحة فقط بل هو دور جاد وفاعل فى بناء المجتمع.

وشدد الفنان محمد عبده، على أن الواقع هو الذى فرض نفسه فى قيادة المرأة السعودية للسيارة كون لا يوجد دولة بالعالم الآن لا تقود فيها المرأة، وتابع:" أنا كنت مع قيادة المرأة للسيارة وبشدة".

ولفت الفنان السعودى، إلى أن عدم إقامة حفلات غنائية وفنية بالمملكة إلى جانب عدم قيادة المرأة للسيارة خلال الفترة الماضية كلف بيئة الأموال السعودية الكثير من المليارات، وتابع:"كان استنزاف لبيئة الأموال وتغريب للمواطنين السعوديين".