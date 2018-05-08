video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. محمد عبده: السعوديون كانوا يعيشون "انفصام الشخصية" بسبب العزلة الفنية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:58 م
فيديو.. محمد عبده: السعوديون كانوا يعيشون "انفصام الشخصية" بسبب العزلة الفنية الفنان السعودى محمد عبده
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

علق الفنان السعودى محمد عبده، على عودة الحياة الفنية للمملكة العربية السعودية، قائلاً:" السعوديين كانوا يعيشون ما سماه "انفصام الشخصية" حين يحضرون الفعاليات الترفيهية فى الخارج، ويتم رفضها فى الداخل، وتابع:" الشخصية السعودية حاليا باتت سوية بعد فتح المجال لإقامة فعاليات كثيرة ونعيش بشخصية واحدة".

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامية سارة دندراوى، عبر فضائية "العربية"، أنه فرح بشدة تجاه عقد حفلات فنية بالسعودية، مشيراً إلى أهمية دور الفنان داخل المجتمعات ولا يقتصر على الترفيه والفرحة فقط بل هو دور جاد وفاعل فى بناء المجتمع.

 وشدد الفنان محمد عبده، على أن الواقع هو الذى فرض نفسه فى قيادة المرأة السعودية للسيارة كون لا يوجد دولة بالعالم الآن لا تقود فيها المرأة، وتابع:" أنا كنت مع قيادة المرأة للسيارة وبشدة".

ولفت الفنان السعودى، إلى أن عدم إقامة حفلات غنائية وفنية بالمملكة إلى جانب عدم قيادة المرأة للسيارة خلال الفترة الماضية كلف بيئة الأموال السعودية الكثير من المليارات، وتابع:"كان استنزاف لبيئة الأموال وتغريب للمواطنين السعوديين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفنان محمد عبده يغنى على الهواء احتفالا بفوز السيسى بولاية رئاسية ثانية

مغردون سعوديون يحتفون بقرار إنشاء أول دار أوبرا بالمملكة.. ضربة موجعة للإرهاب وخطوة للعالمية.. واقتراحات بإطلاق اسم الفنان محمد عبده عليها.. وآخر يطلب استضافة Addel فى افتتاحه.. ومطالب بمراكز لتدريب المواهب

الفنان محمد عبده يصل القاهرة لإحياء حفل بالأوبرا.. ووفد عسكرى غينى يغادر

السعوديه

الفنان محمد عبده

قياده السياره

قيادة المرأة للسيارة




لا تفوتك
شاهد.. ترامب يوقع مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

شاهد.. ترامب يوقع مرسوم الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى

براءة شيرين عبد الوهاب فى قضية "تصريحات البلهارسيا"

براءة شيرين عبد الوهاب فى قضية "تصريحات البلهارسيا"

أجمل إطلالات النجمات فى حفل ميت جالا بنيويورك.. ريهانا تختار فستانا من ميزون مارجيلا.. أمل كلونى بإطلالة من توقيع ريتشارد كوين.. كيم كاردشيان وجيجى حديد وكاتى بيرى يخطفن الأنظار من توقيع دار فيرساتشى.. صور

أجمل إطلالات النجمات فى حفل ميت جالا بنيويورك.. ريهانا تختار فستانا من ميزون مارجيلا.. أمل كلونى بإطلالة من توقيع ريتشارد كوين.. كيم كاردشيان وجيجى حديد وكاتى بيرى يخطفن الأنظار من توقيع دار فيرساتشى.. صور

السيسي لنظيره الأوغندى بمؤتمر "الاتحادية": مصر حريصة على التعاون فى قضايا مكافحة الإرهاب.. ونسعى لحل المسائل العالقة بملف سد النهضة.. ويجب تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

السيسي لنظيره الأوغندى بمؤتمر "الاتحادية": مصر حريصة على التعاون فى قضايا مكافحة الإرهاب.. ونسعى لحل المسائل العالقة بملف سد النهضة.. ويجب تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صحيفة إنجليزية: مباراة برايتون الأخيرة لـ محمد صلاح بالدورى قبل الانتقال للريال

صحيفة إنجليزية: مباراة برايتون الأخيرة لـ محمد صلاح بالدورى قبل الانتقال للريال

صور.. النجمة إلينا لينينا تثير الجدل بإطلالة غريبة فى افتتاح مهرجان كان

صور.. النجمة إلينا لينينا تثير الجدل بإطلالة غريبة فى افتتاح مهرجان كان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة