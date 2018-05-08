فيديو.. محافظ كفر الشيخ ورئيس العاصمة الإدارية يشهدان حفل تكريم حفظة القرآن

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، الحفل السنوى الذى أقامته إحدى المؤسسات الخيرية بكفر الشيخ لتكريم حفظة القرآن الكريم، اليوم الثلاثاء، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، ووكيل لجنة كلية علوم القرآن بطنطا، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، واللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، والإذاعى على مسعود رئيس التخطيط الدينى بالإذاعة المصرية، والمهندسة سوسن هيبة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم دوراً فعالاً فى تعلم القرآن وتعليمه الذى تنال الخيرية به كما قال صلى الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وأكد محافظ كفر الشيخ أن تكريم المحافظة لحفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامى وما به من معانٍ سامية، مؤكداً أنه على المحفظين ودورهم فى تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحبه للوطن وتعزيز السلوك والقيم النبيلة بجانب حفظ القرآن الكريم.

كما عبر محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالفائزين، مضيفا أنها دعوة تنافس فى تعلم وحفظ كتاب الله، ودراسة الاعتدال والوسطية للدين الإسلامى، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على هذا البلد المعطاء وعلى بلاد المسلمين كافة.

وفى كلمته قال اللواء أحمد عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لا سبيل لمحاربة التطرف والفكر المتشدد سوى بالفكر المستنير والوعى، ونشر تعاليم الإسلام الوسطى المعتدل، وذلك من خلال المؤسسات الخيرية والدينة العاملة تحت إشراف ورقابة الأزهر الشريف، لأنها تبنى عقول نشء صغير مستنير سيواجه بعد ذلك الجماعات المتطرفة والأفكار المتشددة، مضيفا أن حفظ القرآن الكريم وتدارسه وفهم معانيه يمثل منهجا حقيقيا لحياة كل مسلم، كما أنه يعد البنيان الرئيسى للاستقرار وأمان الأسرة الصغيرة والوطن الكبير، معبراً عن سعادته بدعوة محافظ كفر الشيخ له لحضور هذا التكريم قائلاً: "أعتبر كفر الشيخ بلدى التى ولدت بها وسعيد بالإنجازات التى تتحقق على أرضها حالياً، وأتمنى أن تقود محافظة كفر الشيخ باقى المحافظات فى قطار المعرفة والتعلم والتطوير والتقدم، وأن تحظى بالمكانة التى تليق بها".