فلاح يتهم حما ابنته بإشعال النار فى حظيرة مواشى بسبب خلافات المصاهرة

الغربية – عادل ضرة

حرر نعمان ي ع 64 سنة فلاح مقيم قرية إبشواي الملق مركز قطور بمحافظة الغربية، محضر يحمل رقم 9484 إداري، يتهم والد زوج ابنته، ونجل عمه بإشعال النار فى حظيرة ماشية ملكه بالقرية، أدى إلى احتراق كمية كبيرة من بالات قش الأرز، بسبب خلافات المصاهرة.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية إبشواي.

انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران، وتبين نشوب حريق بكمية من بالات قش الأرز المجاورة لحظيرة الماشية ملك نعمان يحيى إسماعيل 64سنة فلاح، وبسؤاله اتهم رفيق حسن ابو جليل 54سنة موظف بالأوقاف "والد زوج نجلته"، وائل محمد ابوجليل 38سنة موظف بالأوقاف"نجل عم الأول" بالتسبب فى ذلك، لوجود خلافات بينهم بسبب المصاهرة وتم ضبط المتهمان ونفيا مانسب إليهما، وعللا اتهامهما لخلافات المصاهرة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.