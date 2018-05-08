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فرش وتأثيث 300 سرير بالمدينة الجامعية بالوادى الجديد

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:03 م
فرش وتأثيث 300 سرير بالمدينة الجامعية بالوادى الجديد المدينة الجامعية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلنت المهندسة منى محمد على، مدير عام متابعة المشروعات والتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الوادى الجديد، أن إحدى المؤسسات الخيرية بدأت اليوم في فرش وتأثيث 300 سرير بالمدينة الجامعية ، التى تم الانتهاء من انشائها بمدينة الخارجة على طريق الداخلة بتكلفه 25 مليون جنيه وبطاقة عدد 6 أدوار سكنية.

 وقالت مدير المتابعة فى بيان لها ، إن التجهيزات شملت اسرة و مقاعد ومناضد ومكاتب  وقاعات أنشطة وأستذكار ، وذلك بتكلفه 850 ألف جنيه، وذلك فى إطار توفير أفضل مستوى من الخدمات لطلاب المدينة الجامعية بالمحافظة .

 


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