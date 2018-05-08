فرش وتأثيث 300 سرير بالمدينة الجامعية بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلنت المهندسة منى محمد على، مدير عام متابعة المشروعات والتخطيط العمراني بديوان عام محافظة الوادى الجديد، أن إحدى المؤسسات الخيرية بدأت اليوم في فرش وتأثيث 300 سرير بالمدينة الجامعية ، التى تم الانتهاء من انشائها بمدينة الخارجة على طريق الداخلة بتكلفه 25 مليون جنيه وبطاقة عدد 6 أدوار سكنية.