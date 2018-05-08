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الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:14 م
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فتح محطة جديدة لتعبئة السيارات بالغاز فى شمال سيناء

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:44 م
فتح محطة جديدة لتعبئة السيارات بالغاز فى شمال سيناء محطة بنزين - أرشيفة
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت شركة الغاز المتخصصة فى تموين السيارت، التى تعمل بالغاز فى شمال سيناء اليوم، عن فتح محطة التعبئة فى مدينة العريش لسيارات الأجرة .

 

وأوضحت الشركة، فى بيان لها،أنه أعيد تشغيل المحطة أمام تموين السيارات بعد موافقة كافة جهات الاختصاص وبتنسيق مشترك مع الجهات الأمنية المعنية.

 

وأكد عدد من سائقى سيارت الأجرة التى تعمل بوقود الغاز، على أنه سمح لهم بالتعبئة اليوم، وسير سياراتهم بعد توقف استمر 3 أشهر، مؤكدين على أن هذا ساهم فى استقرار خطوط سير الأجرة، وتوفيرها أمام الأهالى بالسعر الرسمى.

 

وكان اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قد أعلن الأسبوع الماضى عن الموافقة على التخفيف على مالكى سيارات الأجرة المخصوص التى تعمل بالغاز، بالسماح لهم بالتعبئة تحت رقابة الجهات الأمنية، بهدف التخفيف عنهم جراء التوقف نظرا للظروف الأمنية التى تشهدها المحافظة.


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