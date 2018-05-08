ضبط المتهمين بسرقة سنترال العاشر من رمضان فى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بسرقة وحدتين تخزين معلومات خاصة بسويتش سنترال إحدى شركات الاتصالات بالعاشر من رمضان.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان من محامى بإحدى شركات الاتصالات، يفيد باكتشاف مسئولى الإدارة الهندسية سرقة وحدتين تخزين معلومات خاصة بسويتش سنترال الشركة بمنطقة "الأردنية" بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص من قبل الرائد أحمد غازى، رئيس مباحث أول العاشر، تبين أن المبنى مكون من طابق واحد محاط بسور له بوابة حديدية وعدم وجود آثار عنف، حيث تبين أن الدخول تم عن طريق بطاقة تعريفية "ID"، فيما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، عن تحديد مرتكبى الحادث، والذين تبين أنهم فنيون بشركة صيانة متعاقدة مع شركة الاتصالات، أحدهما مُقيم بالقاهرة والآخر مُقيم بالجيزة، والثالث عامل بمطعم بالجيزة.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأن أحد الفنيين تمكن من الدخول باستخدام بطاقة التعريف الخاصة به، حيث استولى على الوحدتين وانتظره الآخران خارج السنترال، قبل أن يعترفوا بارتكابهم حادث مماثل وسرقة وحدتين أخريين من سويتش الشركة بمنطقة "القطامية" بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقيامهم ببيع تلك الوحدات لصاحب محل إلكترونيات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مقابل 210 آلاف جنيهً، رغم علمه بأنها مسروقة، وأرشدوا عن المبلغ المالى، فيما تبين أن المسروقات تُقدر بحوالى 8 ملايين جنيه.