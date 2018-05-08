صور.. وكيل تعليم سوهاج يتابع امتحانات النقل بمدارس ساقلته

سوهاج - محمود مقبول

شدد الدكتور عمر شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ، على ضرورة تركيب عوازل إضاءة بنوافذ لجان الامتحانات لحجب أشعة الشمس عن الطلاب حفاظًا على سلامتهم وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الطلاب للامتحانات في جو ملائم تمامًا.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال، امتحانات النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بإدارة ساقلته التعليمية بمدارس سفلاق الثانوية المشتركة، ومصر الخير الاعدادية للتعليم المجتمعي بسفلاق، وسفلاق الابتدائية الجديدة، ورافقه خلال الزيارة كل من: ماهر عبد الخالق، مدير إدارة ساقلته التعليمية، وعصام الخطيب مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.

حيث إطمأن شلتوت على سير العمل بلجان الإمتحانات، وشدد على ضرورة توفير الأجواء النفسية الملائمة للطلاب ليتمكنوا من أداء الامتحانات في مناخ صحي يتيح لهم التعبير عن قدراتهم ومدى تحصيلهم الدراسي في يسر وسهولة.



جولة وكيل تعليم سوهاج بمدارس ساقلته



جولة وكيل تعليم سوهاج بمدارس ساقلته



جولة وكيل تعليم سوهاج بمدارس ساقلته



جولة وكيل تعليم سوهاج بمدارس ساقلته