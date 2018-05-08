صور.. وفد الوكالة الأمريكية للتنمية USAID في زيارة لمشروعات الأقصر

الأقصر أحمد مرعى

إستقبل محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الثلاثاء، وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، حيث يزور الوفد محافظة الأقصر لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات الزراعية فى الأقصر وإسنا.

ومن جانبه، استعرض محافظ الأقصر، موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة بالكامل، موضحاً أهم المشكلات الموجودة فى عدد من المراكز والقرى، وبحث سبل التعاون لتنفيذ المزيد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية احتياجات المحافظة.

وعقب اللقاء، توجه وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتفقد أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية بالحبيل والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 258 مليون جنيه، حيث تقدر الطاقة التصميمية بمشروع التوسعة بـ 36000 متر مكعب /يوم، ويخدم مدينة الأقصر والقرى التابعة لها، وتشمل التوسعات حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800 م ضمن مساحة الغابات التى سيتم استصلاحها وتقدر بحوالى 30 فدان إضافية.

كما توجه الوفد لزيارة مشروع مركز تجميع الحاصلات الزراعية بقرية الغريرة بمركز إسنا، والمقام من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم فكرة المشروع على تعبئة وتغليف المحاصيل الزراعية وتصديرها طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية، والتقى الوفد بالمزارعين لمعرفة المشكلات التى تواجههم والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها.



























