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صور.. والد سائق التوك توك شهيد أكل العيش بالشرفية: دا كان عريس ومعنديش غيره

الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:50 م
صور.. والد سائق التوك توك شهيد أكل العيش بالشرفية: دا كان عريس ومعنديش غيره ضحيه التوك توك بالشرقيه
الشرقية - فتحية الديب
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"إبنى الوحيد على 3 بنات محلتيش غيره"، كان بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية، ولم يمنعه ذلك من العمل سائق على توك توك فترة النهار لكى يساعدنا على تكاليف الحياة، أتقتل بدون ذنب وسالت دماءه لدفاعه عن التوك التوك الذى يعمل عليه وهو عريس فى الجنة بإذن الله".

 

بهذه الكلمات روى إبراهيم خليل صبحى 48 سنة عامل بالأوقاف تفاصيل مقتل ابنه على يد مجهولين لسرقة التوك توك منه، كرها تحت التهديد.

 

وقال الأب: رزقنى الله بـ"محمد" و3 بنات، و"محمد" 21 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ويعمل فى غير مواعيد الجامعة، على توك توك بالقرية والقرى المجاورة لكى يساعدنى على المعيشة، فضلا عن كونه مرتبط بفتاة قام بخطبتها منذ فترة وكان يستعد لتحديد عقد قرانه قريبا.

 

ويضيف منذ 3 أيام، خرج "محمد" من المنزل بالتوك توك للعمل، وفى مساء الساعة الثامنة من يوم الحادث، أتصل به خاله يخبره بعدم التأخير خارج المنزل، لأنه يريد مشاهدته قبل أن يغادر المنزل، وأجابه "محمد" بالتأكيد على العودة للمنزل فى أقرب وقت بعد توصيل مواطنين لقرية الطويلة، وبعدها تم غلق هاتفه، وعاودنا الإتصال به حتى الساعة الحادية عشر مساء والهاتف مغلق.

 

وتغلبه الدموع قائلا: خرجت من المنزل برفقة أقاربى للبحث عنه، إلى أن حضرت قوة من الشرطة لى وأخبرتنى بالعثور عليه جثته مصابا بعدة طعنات بناحية البحر دائرة قسم القرين، وتم سرقة التوك توك الخاص به والهاتف المحمول.

 

وناشد والد المجنى عليه، أجهزة الأمن بسرعة البحث عن الجناة لكى يرتاح قلبه، وخاصة أن نجله الوحيد قتل دون ذنب.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" محمد خ إ "21 سنة سائق توك توك، مقيم قرية النمروط دائرة مركز فاقوس، للمستشفى العام بالقرين جثة هادة.

 

وكشفت التحريات الأولية، أثناء عودة المجنى عليه إلى منزله بقرية النمروط، أعترض طريقه من قبل مجهولون بالقرب من منطقة كوبرى البحر دائرة قسم القرين، وتم قتله وسرقة التوك توك منه.

 

وكشفت التحريات الأولية أن القتل بدافع سرقة التوك توك منه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط قسم القرين بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس، لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة.

 
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المجنى عليه

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المجنى عليه

 


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