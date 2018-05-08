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الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:11 م
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صور .. نقابة المعلمين بالمنيا تكرم 122 من الأمهات والمعلمات المثاليات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:56 ص
صور .. نقابة المعلمين بالمنيا تكرم 122 من الأمهات والمعلمات المثاليات نقابة المعلمين بالمنيا تكرم 122 من الأمهات والمعلمات المثاليات
كتب فريق المحافظات
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كرم محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا 122 معلمة وأم مثالية ومديرة متميزة،وذلك ضمن الاحتفال الذي نظمته نقابة معلمي بندر المنيا،تكريمًا وتقديرًا للأمهات والمعلمات المثاليات بمسرح المحافظة.
 
حضر الاحتفال محمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا،والدكتور علي عبد السلام، نقيب معلمي بندر المنيا ، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
تضمن الاحتفال عددا من البرامج والفقرات الغنائية والاستعراضية  بمشاركة الفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة عصام الشاذلي  تكريماً لدور الأم العظيم الذى تلعبه في حياتنا وقدرتها على خلق جيل واعِ ومثقف يستطيع النهوض بالدولة .
 
أكد محمد عزب، أهمية دور المعلم في خلق جيل معطاء قادر على بناء الأمم والمساهمة في النهوض بالمجتمع بأسره،فالمعلم له كل الإجلال والاحترام،حيث قدم الشكر لكل المعلمين الذين يساهمون في بناء الوطن 
 
أوضح الدكتور علي عبد السلام،نقيب معلمي بندر المنيا،أنه تم اختيار الأمهات المثالية من المعلمات بجميع إدارات المنيا، وفقا لضوابط ومعايير و قواعد وضعتها النقابة بشفافية وحيادية .
خلال الاحتفال
خلال الاحتفال

جانب من التكريم
جانب من التكريم

تكريم المعلمين
تكريم المعلمين

 


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