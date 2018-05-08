صور.. كبار السن يفترشون الأرض بسبب غلق وحدة تأمينات أبو غنيمة بكفر الشيخ

ومدير التأمينات: تعمل بشكل جزئى..
صور.. كبار السن يفترشون الأرض بسبب غلق وحدة تأمينات أبو غنيمة بكفر الشيخالثلاثاء، 08 مايو 2018 05:18 م
اعترض الأرامل
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