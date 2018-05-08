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ومدير التأمينات: تعمل بشكل جزئى..

صور.. كبار السن يفترشون الأرض بسبب غلق وحدة تأمينات أبو غنيمة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:18 م
صور.. كبار السن يفترشون الأرض بسبب غلق وحدة تأمينات أبو غنيمة بكفر الشيخ اعترض الأرامل
كفر الشيخ – محمد سليمان
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اعترض الأرامل وكبار السن بقرية أبو غنيمة التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظ كفر الشيخ، على غلق وحدة التأمينات التى تصرف المعاش لعدة أيام، مما يعجز الأرامل وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن من عدم صرف معاشاتهم، فعبروا عن غضبهم بافتراشهم الأرض، أملا فى حضور الموظف المختص.

أكد مصطفى السلمونى، من أهالى القرية، أن كبار السن والأرامل يعانون من غلق وحدة التأمينات بقرية أبو غنيمة الذى يخدم 7 قرى تابعة للوحدة المحلية للقرية، ما أثار غضب عد كبير منهم، خاصة أن الوحدة مقامة بالجهود الذاتية.

وأكدت فاطمه على، ربة منزل، تعددت معاناتنا لصرف المعاش لعدم حضور الموظف المختص إلا يومين فى الأسبوع فقط، ونحن فى حاجة لصرف معاشنا، تعددت شكوانا ولم نجد استجابة.

وقالت أسماء سعادة مدير عام تأمينات كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع" إن وحدة تأمينات أبو غنيمة تعمل بشكل جزئى لثلاثة أيام فقط فى الأسبوع، لصرف معاشات القانون 122 "المعاش الشامل"، ويعمل به إبراهيم هيكيل، موظف وحيد، والوحدة لا يوجد بها كل مقومات العمل، فلا يوجد بها جهاز حاسب آلى ولا إنترنت، وعمله بالمكتب مقتصر على تلقى ملفات 122، وصرف المعاش الشامل، ويعود لمكتب تأمينات مدينة سيدى سالم لاستكمال الأعمال التى يقوم بها، وسيتم حل تلك المشكلة.

اعتراض الأرامل وكبار السن لغلق مبنى تأمينات أبو غنيمة
اعتراض الأرامل وكبار السن لغلق مبنى تأمينات أبو غنيمة

 

جانب من اعتراض الأرامل وافتراشهن الأرض
جانب من اعتراض الأرامل وافتراشهن الأرض

 

جانب من اعتراض الأرامل
جانب من اعتراض الأرامل

 

السيدات
السيدات

 

جانب من اعتراض الارامل وكبار السن
جانب من اعتراض الارامل وكبار السن

 

 


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