صور .. رفع 60 طن قمامه و استكمال أعمال النظافة و التجميل فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج رفع 60 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بمركز ساقلتة ،مشددا علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة ،وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل والحفاظ علي الشكل الحضاري لمدن ومراكز سوهاج .

ومن جانبه قال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بنطاق المركز تم خلالها رفع مستوي النظافة بناحية قرية فاوجلي بجوار الوحدة الصحية وقرية العوامية طريق المشايخ ،حيث تم رفع حوالى 60 طن من القمامة ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة للقرى بدائرة المركز .

وفى نفس السياق أعلن الدكتور ايمن عبد المنعم استمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وقري مركز ومدينة البلينا ، فيما قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا انه تم القيام بحملات مكبرة لرفع الاشغالات ،وإعمال النظافة بناحية قرية برديس بمدخل وشوارع القرية،كما تم ضبط شارع البلواني ومرور العربات والتكاتك في الطريق الصحيح والمحدد لها حتي لا يحدث تكدس بشوارع المدينة ، وتم الانتهاء من اعمال الصيانة وإصلاح خطوط الاذاعة بمدينة البلينا.

كما تم رفع اللافتات المعلقة علي أعمدة الإنارة وإزالتها بالكامل حتي يمكن صيانة الاعمدة المعطلة وإنارتها ، وتم التنبيه علي اصحاب المحال التجارية بعدم وضع اللافتات علي الاعمدة لأنها تضعف من قوة الإنارة بالشوارع .

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والعمل علي راحة المواطنين .

ومن جانب اخر تابع الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج اعمال التجميل والتطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمتحف سوهاج القومى قبل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الايام القليلة القادمة ، حيث يتم تطوير سور المجلس الشعبى المحلى والمنطقة بما يتناسب مع الطراز المعمارى للمتحف.

وشدد المحافظ على مسئولى حى شرق سوهاج بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة ومنطقة النصب التذكارى امام الديوان العام للمحافظة ، على ان يتم مراجعة اعمال الكهرباء واستبدال الكشافات التى لاتعمل.

وأكد المحافظ اننا نسعي لتطوير المنظومة السياحية والأماكن الأثرية واستغلال المقومات التي تزخر بها المحافظة ، لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية ، وتحويل الهيكل الاقتصادى للمحافظة ليصبح القطاع الصناعى والسياحى من القطاعات الرائدة بسوهاج.