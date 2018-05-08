صور.. خفر السواحل الليبى يعترض أكثر من 500 مهاجر

(رويترز) - تصوير أ ف ب

ذكر متحدث أن سفن خفر السواحل الليبى اعترضت أكثر من 500 مهاجر فى أربعة قوارب مطاطية قبالة ساحل البلاد الغربى وأعادتهم إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم إنه جرى اعتراض قارب كان يقل أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة صبراتة على بعد 70 كيلومترا تقريبا غربى العاصمة طرابلس.

وتم اعتراض ثلاثة قوارب أخرى تقل ما يربو على 400 مهاجر قبالة القره بوللى شرقى طرابلس، ونقل المهاجرون إلى أحد مراكز الاحتجاز العديدة الواقعة شكليا تحت سيطرة الحكومة فى طرابلس.

وليبيا هى نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا بحرا، بيد أن العدد الذى يصل إلى إيطاليا تراجع بشدة منذ يوليو الماضى بعدما أوقفت جماعة تهريب كبيرة فى صبراتة عمليات المغادرة قبل أن تمنى بهزيمة فى اشتباكات.

ويدعم الاتحاد الأوروبى وإيطاليا أيضا خفر السواحل الليبى كى يعترض المزيد من المهاجرين، وهى سياسة انتقدها نشطاء يقولون إن المغادرين يواجهون معاملة غير إنسانية لدى عوتهم إلى ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن نحو 6660 مهاجرا عبروا إلى إيطاليا من ليبيا منذ بداية العام، وهو ما يقل 80 فى المئة عن نفس الفترة فى 2017.

ومعظم المهاجرين أفارقة من منطقة جنوب الصحراء، غير أن أعدادا متزايدة من شمال أفريقيا تحاول العبور منذ عدة شهور. وقال قاسم إن أغلب الذين كانوا على متن القارب الذى اعترضه خفر السواحل قبالة صبراتة من شمال أفريقيا، بينهم 18 ليبيا.



طفل تبكي بعد إنقاذها



طفل مهاجر



مهاجرون تم إنقاذهم