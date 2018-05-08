صور.. جامعة أسوان تعقد بروتوكولات مع جامعات إسبانية ويمنية ويابانية

أسوان – صلاح المسن

كثفت جامعة أسوان من مساعيها خلال الفترة الأخيرة، فى توطيد أواصر التعاون العلمى والأكاديمى المشترك وتعميق علاقات الإخاء مع مختلف جامعات العالم لتبادل الخبرات العلمية والتدريسية والبحثية ولتهيئة المناخ العلمى والبحثى للطلاب، وتبادل أحدث المعلومات العلمية والبحثية التى تم التوصل إليها.

عقدت اتفاقيات وشراكة مع مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية العالمية لنقل الخبرات المتميزة للباحثين بالجامعة، ومن بين الجامعات التى أبرمت معها جامعة أسوان اتفاقيات جامعة هيولوبليس وجامعة فيدراك بقبرص وجامعة طوكيو اليابانية وعدد من الجامعات الأسبانية منها جامعة خايين وجامعة سلامنكا وكذلك جامعة روبيرا اى برخيلى الإسبانية التى تقع فى مدينة ترراجونا شمال دولة إسبانيا وكما تم عقد اتفاقيات مع جامعة السعيد باليمن ومعهد كونفشيوس وغيرها.

من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب أن تم مؤخرا عقد اتفاقية مع جامعة روبيرا اى برخيلى الإسبانية تتضمن التعاون المثمر بين الجامعتين فى جميع المجالات العلمية المناظرة بين الطرفين فى إصدار مجلة علمية لنشر الأبحاث العلمية من الباحثين باللغة الإنجليزية والعمل على تنظيم مؤتمرات علمية مشتركة بين الطرفين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تضمنت التبادل الطلابى فى مراحل الليسانس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على انه تم منح جامعة أسوان منحة علمية فى مجال الهندسة لما بعد الابحاث للدارسين وانهم يسعون جاهدين على أن تبدأ التوأمة بين الجامعتين مع بداية العام الجامعى الجديد 2019/2018.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن جامعة أسوان تشارك فى الملتقيات الدولية بمختلف دول القارة الإفريقية والقارة الآسيوية، وذلك لفتح قنوات اتصال جديدة لجامعة أسوان مع الجامعات الأخرى والعمل على الانطلاق بجامعة أسوان من المحلية إلى العالمية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أن جامعة أسوان تمثل محراب العلم وقبلة الباحثين والمثقفين من مختلف دول العالم، حيث إن جامعة أسوان التى ولدت عملاقة بعدد كلياتها التسعة عشر ومعهدا، كما تتطلع إلى شركاء جدد بالجامعات اليابانية منذ أن أنشأ قسم اللغة اليابانية عام 2013 ويسعى إلى توقيع مزيد من البرتوكولات العلمية التى تخدم طلاب القسم من حيث التبادل الطلابى والثقافى والعمل وتطبيق النظم الحديثة فى مجال التعلم بمختلف الجامعات.



صور تذكارية



رئيس جامعة أسوان يوقع اتفاقية تعاون بين جامعة أسوان وروبيرا الإسبانية



تكريم



جانب من تكريم الجامعة الاسبانية لرئيس جامعة أسوان



توقيع اتفاقية تبادل طلابى بين جامعة أسوان وجامعة روبيرا الإسبانية