صور .. توفير 2000 فرصة عمل للشباب فى ملتقى التوظيف بالمنيا

كتب فريق المحافظات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الملتقى التوظيفي للشباب داخل الصالة المغطاة بالإستاد الرياضي،وذلك بمشاركة 35 شركة ومصنع لإتاحة 2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

حضر الملتقي الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وعبد الرازق السعيد وعبد العزيز رضوان منسقي ملتقيات بالوزارة ورضا الفقي مسئول توظيف بوزارة الشباب والرياضة

قال الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة،إن عدد من تقدم لملتقى التوظيف حوالي 1300 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والمؤهلات،وأشار إلي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقة لمواجهة ظاهرة البطالة والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عبد الوكيل،أن فرص العمل تشمل قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية،والتأمين،والتسويق،وقطاع الخدمات الأمنية،والحراسة،وقطاع الصناعات النسيجية،موضحا أنه سيتم توفير سيارة إعلانات متنقلة تجوب داخل المركز للإعلان عن الملتقى وتوفير وسائل نقل للباحثين عن الوظائف من جميع مراكز المحافظة إلى مكان الصالة المغطاة داخل الإستاد الرياضي.