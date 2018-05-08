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الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:30 م
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صور.. توريد 30 طن قمح لصوامع وشون جنوب سيناء

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:04 م
صور.. توريد 30 طن قمح لصوامع وشون جنوب سيناء جانب من توريد القمح
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال المهندس سلامة البراوى، مدير عام الخدمات الزراعية بمديرية الزراعة بجنوب سيناء: إنه تم توريد 30 طن قمح لموسم 2018 من مزارعى محافظة جنوب سيناء، من أمام بنك التنمية والائتمان الزراعى بالعاصمة طور سيناء.

وأكد البراوى أنه للعام الخامس على التوالى نورد قمحا وكان أول توريد لنا 6 أطنان واليوم يصل توريد الأقماح المحلية لموسم 2018 إلى 30 طنا من مزارعى جنوب سيناء، لافتا أن المديرية شكلت لجنة من السويس للفرز للتأكد من جودة القمح.

وأشار البراوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن عدد الأفدنة المزروعة قمح هذا العام 959 فدانا على مستوى المحافظة وبلغ نصيب العاصمة طور سيناء نحو 230 فدانا والباقى فى مدينة رأس سدر، مضيفا أنه تم توفير تقاوى القمح بنصف الثمن لمزارعى المحافظة لتحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من البطالة وتوفير المنتج والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه تم توريد 7 أطنان و790 كيلو الموسم الماضى.

 

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح

 

مسؤل الزراعة اثناء توريد القمح
مسؤل الزراعة اثناء توريد القمح

 

توريد القمح
توريد القمح

 

اثناء توريد القمح
اثناء توريد القمح

 


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