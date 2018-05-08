صور.. "اليوم السابع" تتفقد أول مدينة حرفية بمصر بالبحيرة بقيمة 300 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة تكثيف الجهود المبذولة لإنشاء أول مدينة حرفية سكنية متكاملة فى مصر على مساحة 14 فدان بمنطقة فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأضافت أنه تم تنفيذ أكثر من 60 % من أعمال هذا المشروع الذى يعد نموذجا فريدا للتجمعات السكنية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من أجل إقامة هذا المشروع الجديد الذى يضم 408 وحدة سكنية و247 ورشة حرفية.

وأشارت المهندسة نادية عبدة إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقدم للانتفاع بالمشروع فور الانتهاء من أعماله مع تقديم كافة التيسيرات للاهالى الراغبين فى التعاقد ومنها منح قروض تعاونية طويلة الأجل تسدد خلال 30 سنة لتملك الورش والوحدات السكنية الخاصة بالمشروع .

وشددت محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين المصريين والأجانب وإزالة جميع العقبات الإجرائية امام مشروعاتهم الاستثمارية وذلك من اجل خلق فرص عمل للشباب والمساهمة فى خطط التنمية .

وأشارت إلى أن مناطق الظهير الصحراوى للمحافظة التى تضم مراكز وادى النطرون وأبو المطامير وحوش عيسى ومركز بدر والنوبارية أصبحت مناطق جذب استثمارى بصورة غير مسبوقه خاصة فى المجال الصناعى والزراعى.

وأكدت عبدة أن المناطق الصناعية بالبحيرة أصبحت محل أنظار المستثمرين خاصة المنطقة الصناعية بوادى النطرون التى تضم 272 مشروعا بتكلفة اكثر من مليار جنيه وكذلك المنطقة الصناعية بحوش عيسى التى تضم 43 مشروعا حتى الان بتكلفة 400 مليون جنيه.

من جانبه أكد محمد خميس رئيس مركز و مدينة حوش عيسى على أهمية مشروع المدينة الحرفية الجديدة فى توفير المئات من فرص العمل للشباب وتحقيق رواج صناعى وتجارى هائل للمنطقة بأكملها وتحويل مركز حوش عيسى إلى قلعة صناعية بالمحافظة.

لافتا الى ان المدينة الحرفية ستقضي على اقامة الورش العشوائية بين التجمعات السكنية وستؤدى إلى خلق نمطا جديدا للمناطق الصناعية فى مصر.

وأوضح رئيس مدينة حوش عيسى انه جارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من هذا المشروع الحيوى فى موعده المقرر فى نهاية العام الجارى وذلك بما يتوافق مع المواصفات القياسية التى تراعى السلامة المهنية والشروط البيئية والصحية اللازمة .

فيما أوضح المهندس محمد أشرف المدير التنفيذى لمشروع المدينة الحرفية بحوش عيسى انه تم الانتهاء من أكثر من 60 % من الاعمال الإنشائية للمشروع وجارى تكثيف الجهود للإنتهاء من باق الأعمال فى مواعيدها المحددة وفقا للخطة الزمنية المعتمدة.

مضيفا ان المشروع الجديد يتضمن إنشاء 17 عمارة سكنية ومنطقة للورش الحرفية بالإضافة إلى إنشاء منطقة للخدمات وتشمل اقامة مول تجارى و ومحلات تجاريه و نقطه شرطه ومركز اطفاء حريق .

كما تشمل المدينة الحرفية ايضا محطة وقود و دورات مياه عموميه وملاعب رياضية عالية المستوى.



























































