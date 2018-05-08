صور..الفائز بلقب الرائد المثالى للتعليم الإعدادى ببنى سويف يروى رحلة كفاحه

بنى سويف - أيمن لطفى

المعلمون أصحاب مكانة عظيمة فى المجتمع، على أيديهم تخرجت أجيال متعاقبة، ومن بينهم من فازوا بلقب الرائد المثالى تقديرا لرحلة عطائهم فى تطبيق فكر جديد يجمع ما بين تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالأنشطة المختلفة بالمدارس التى تولوا إدارتها.

"اليوم السابع" التقى عاطف أحمد عويس 58 سنة مدير مدرسة الشهيد محمد عصام سرور "الحديثة الإعدادية للبنات" بمدينة بنى سويف والحاصل على الرائد المثالى للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة، والذى قال : "حصلت على بكالوريوس التربية جامعة الأزهر قسم تاريخ سنة 1984 ، وعملت معلما بمعهد اهناسيا الثانوى غرب بنى سويف، ثم معهد فتيات بنى سويف ، وفى عام 92 حصلت على موافقة بنقلى من التعليم الأزهرى إلى التعليم العام، وعملت بمدارس " صفط راشين بمركز ببا ، الإعدادية بمركز ببا ، طحا بوش بمركز بنى سويف ، والثانوية المشتركة بمدينة اهناسيا".

وأضاف عاطف عويس قائلا : "حصلت على ترقية معلم أول ونقلت للعمل بالمدرسة الثانوية للبنات بمدينة اهناسيا لعدة سنوات، توليت بعدها منصب مدير إدارة بمدارس "الجندى الثانوية بتزمنت الشرقية ، وجاويش ، وبنى بخيت ، وبنى هارون ، ثم الحديثة بنات " الشهيد محمد عصام سرور" بمدينة بنى سويف عام 2015 ، وحصلت المدرسة على الجودة والاعتماد فى السنة الأولى التى توليت فيها مسئولية إدارتها ، وحرصت على تفعيل التعاون بين أسرة التدريس بعضهم البعض ، ومع ادارة بنى سويف التعليمية ، فضلا عن تفعيل الأنشطة المختلفة والاهتمام بتطوير المظهر الجمالى للمدرسة من خلال تنجيل جزء من الفناء وانشاء حديقة صغيرة بها بعض أحواض الزهور .

وتابع عاطف عويس: "استخدمت الأساليب التكنولوجية الحديثة والتربوية أيضا فى الإدارة وكذلك الاهتمام باكتشاف وتنمية مواهب الطالبات والمشاركة بهن فى المسابقات، وتحسين مستوى المتأخرات فى بعض المواد من الطالبات بتقويتهم بعد انتهاء اليوم الدراسى ، إذ حصلنا على أفضل مدرسة نفذت خطة الإخلاء وقت الأزمات والكوارث بحضور قيادات أمنية ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وتم تصعيدنا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، وأول الجمهورية فى المسرح ، ولعبة الكاراتيه ، وأفضل لحن موسيقى، وكذلك أول المحافظة فى الكرة الطائرة وتنس الطاولة، وفازت إحدى الطالبات بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وتأهلت للتصفيات النهائية على مستوى العالم العربى بجامعة الدول العربية ، كما حصلت المدرسة على أول الإدارة التعليمية فى نتيحة الشهادة الاعدادية ودائما لدينا طالبات أوائل بكل عام دراسى ، كما فزنا بالمركز الأول فى مسابقة المكتبات ، كما تم تركيب كاميرات مراقبة ، سخان مياه ، مبردات ، نافورة مياه ، أضواء كاشفة للملعب والفناء ، سماعات داخلية بدلا من الميكروفون تفاديا لازعاج جيران المدرسة ، و تشجير و زراعة أشجار وزهور بالفناء وتنجيل حديقته .

واستطرد عاطف عويس قائلا : بادرنا بتفعيل المجموعات الدراسية للمراحل المختلفة ، ونظمنا فصول تقوية مجانية لغير القادرات ، فضلا عن اقامة الإحتفال بيوم الشهيد من خلال دعوة أسرة الشهيد الذى تحمل المدرسة اسمه والاحتفاء بهم وتكريمهم ، كما اختيرت المدرسة لاقامة حفل ختام الأنشطة على مستوى الإدارة بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف والقيادات التعليمية ، بالاضافة إلى اختيار المدرسة مقرا لمركز الموهوبين بالادارة التعليمية .

وأشار عاطف عويس إلى ابتكار مسابقة ملكة جمال الأخلاق بين الطالبات وتسليم الفائزات جوائز وشهادات تقدير، وإنشاء قاعة اجتماعات وتدريب مكيفة ، فضلا عن تنظيم احتفاليات تكريم المديرين السابقين و خريجات المدرسة واوائل الطالبات والمتفوقات علميا ، والأم المثالية

وأضاف عاطف عويس قائلا : حولت ادارة المدرسة أفكارا عرضتها الطالبات ، إلى مشروعات بعنوان " مدرستى عنوانى ، اخلاقنا وحشتنا ، نظافتنا بايدينا، مدرسة بلاعمال " وتم تنفيذها بمشاركات مجتمعية عينية وليست مادية، من خلال الفقرات الفنية والمسرحية والندوات التى تبسط أفكار المشروعات والرسائل المراد توصيلها، بالإضافة إلى برنامج الإعلامى الصغير والذى يضم طالبات تم تدريبهن وقمن بكتابة الموضوعات الصحفية ، وإجراء المقابلات المصورة مع مدير المدرسة ومعلميها وضيوفها من المسؤولين .

وأوضح الرائد المثالى بالمحافظة أن المدرسة أنشأت قناة على" يوتيوب" لعرض الأنشطة ومعرفة مقترحات أولياء الامور ، ونتيحة تعاون أسرة المدرسة من المعلمين والطلاب حصلنا على لقب أفضل وأجمل مدرسة على مستوى المحافظة وفزت بلقب الرائد المثالى للمرحلة الاعدادية على مستوى الإدارات السبع التعليمية بالمحافظة وألقيت كلمة تعليم بنى سويف أثناء مشاركتى فى التصفيات النهائية لاختيار الرائد العام المثالى للمراحل التعليمية ، التى أقيمت بالقاهرة برعاية الوزارة والتى لم تعلن نتيجتها حتى الآن .



عاطف عويس بجوار صورة الرئيس السيسي



عاطف عويس يلقى كلمة فى احتفالية اختيار الرائد المثالى



عاطف عويس خلال احتفالية الرائد المثالى على مستوى الجمهورية



عاطف عويس مع طالبتين اثناء تنفيذ الانشطة



عاطف عويس يقبل رءس قائد قوات التأمين داخل لجنة المدرسة اثناء الانتخابات البرلمانية



مدرسة الحديثة للبنات من الداخل



عاطف عويس مع محرر اليوم السابع