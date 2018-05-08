صور.. الإسماعيلية تودع عشوائية الأسواق وتنهى معاناة المواطنين داخل المدينة

الإسماعيلية – جمال حراجى

تعانى الإسماعيلية من عشوائية الأسواق وعدم تطويرها منذ فترة طويلة ومن بين هذة الأسواق العشوائية، سوق الجمعة أحد أهم أسواق المدينة ويقع فى وسط مدينة الإسماعيلية، ويعانى من مشكلات عديدة منها الصرف الصحى الذى يهدد البنية الأساسية القديمة والمتهالكة بالسوق، وزحام الباعة فى الطرقات الضيقة لعدم التنظيم، وبدأت فكرة تطوير سوق الجمعة منذ سنوات وبالتحديد منذ هام 2015 وهى الفترة التى تولى فيها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أمر المحافظة.

سوق الجمعة

يقول محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، ان مشكلة سوق الجمعة كانت من أولى الملفات التى تعاملت معها بعد شكاوى عديدة من الأهالى والباعة كلها تصب فى عدم صلاحية السوق للبيع والشراء وهو من أهم الأسواق بالمحافظة وأقدمها، فتم عمل بروتوكول تعاون مع جهاز تطوير العشوائيات لتطوير السوق وبعض المناطق العشوائية بالمحافظة شمن برنامج الجهاز وبدأنا بالفعل فى تطوير السوق بتقسيمه إلى 3 مراحل إنتهينا من المرحلة الأولى خلال الأيام الماضية ونجهز المرحلة بالكامل للتسكين، و تضم المرحلة الأولى، 124 محلاً، و36 فرشًا، وغرفتى أمن وإدارة، ودورات مياه مجمعة سيدات ورجال، ومجمع نفايات، و يحتوى السوق على 450 وحدة بيع، بالإضافة إلى 500 فرش، على مساحة إجمالية 2.68 فدان، مشيرًا إلى إعداد خطة لتطوير السوق وتحويلها إلى سوق حضارية تليق بالإنسان المصري، وتعتمد خطة التطوير على إنشاء حوالى 500 وحدة بيع، ومنطقة فروشات بمساحة حوالى 2000متر، وتضم حوالى 400 فرش، بالإضافة إلى توفير منطقة خدمات، ومبنى إدارة السوق، ودورات مياه، وأماكن انتظار للسيارات، ومناطق لجمع القمامة، مع توفير جميع المرافق.

سوق السمك الجديد

وأوضح محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت أيضا فى إنشاء سوق سمك متطور على بحيرة الصيادين، بتكلفة 22 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تطوير العشوائيات، حيث يقام المشروع على مساحة 7200 متر مربع، ويتضمن 20 محل أسماك جملة، و160 فرشًا لبائعى الأسماك، و16 كافتيريا كل منها مكون من طابقين، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأساسية، وأن السوق الجديد يقع على البحيرة مباشرة ، ويتضمن السوق الجديد مجموعة من المحلات والمطاعم والكافيهات ومكان للبيع بالجملة، وسوف يتم إلغاء السوق القديم بشارع الجيش وضم تجار الأسماك الموجودين فى طريق البلاجات وكوبرى حفنى وتوفير أماكن لهم داخل السوق الجديد.



الإستفادة من طبيعة المنطقة

وتابع المحافظ، أنه، سيتم إقامة عدد من محلات الأسماك المتميزة والراقية، للاستفادة من طبيعة المنطقة، بالإضافة إلى نقل سوق السمك القديم من داخل المدينة إلى بحيرة الصيادين، وهناك لجنة تم تشكيلها بالفعل، تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء سوق سمك حضارى متطور يخدم المحافظة وأهالى المنطقة، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات التى سوف تتم بمنطقة بحيرة الصيادين، علاوة على إعادة تجميل وتطوير المنطقة لتصبح مدخلا حضاريا للإسماعيلية من الإتجاة الجنوبي، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم الانتهاء من أكبر مشروع سياحى فى مصرعلى بحيرة الصيادين مباشرة، وأكبر مول تجارى وممشى سياحى، وممشى للدراجات وكورنيش مجاني، وطريق من عز الدين حتى البلاجات، تحت إشراف القوات المسلحة.



توفير مكان أمن

ولفت المهندس عبدالله الزغبى السكرتير المساعد للمحافظة والمسئول عن اللجنة المكلفة بسوق السمك الجديد ببحيرة الصيادين، إن الهدف من إقامة سوق السمك الجديد هو خدمة أهالى المحافظة، وتوفير مكان جيد وأمن، وفى نفس الوقت جزء من التطويرالذى سوف تشهده بحيرة الصيادين خلال الفترة القادمة وتحويلها من منطقة عشوائية، إلى منطقة سياحية تخدم المحافظة كلها وخاصة بعد تطويرشارع محمد على وشارع أم كلثوم وكوبرى بورسعيد الذى سوف يمر بالمنطقة.



مول تجارى كبير

وأضاف السكرتير المساعد للإسماعيلية، إن المحافظة تسعى لإنشاء عدد من المشروعات السياحية بالمنطقة، ومنها مول تجارى كبير متطوروكافيهات حديثة ومحلات تخدم زوار المحافظة، وخاصة أن البحيرة تقع فى بداية طريق البلاجات، وتعتبر مدخل مهم لزوار المحافظة لقضاء يوم فى بلاجات الإسماعيلية، وبالتالى نعمل على توفير إحتياجاتهم، ومتطلباتهم أثناء تواجدهم بالمحافظة.