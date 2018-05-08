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صحيفة إسبانية: قطر تلجأ لأمريكا اللاتينية للهروب من أزمتها مع دول الرباعى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:49 م
صحيفة إسبانية: قطر تلجأ لأمريكا اللاتينية للهروب من أزمتها مع دول الرباعى تميم الراعى للارهاب
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "أولتيما أورا" الإسبانية، إن مقاطعة الرباعى العربى لقطر نتيجة تمويلها للارهاب ، أدت إلى تراجع ملحوظ فى أداء اقتصادها، وهو ما جعلها تلجأ إلى دول أمريكا اللاتينية مثل باراجواى للخروج من تلك الأزمة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر لجأت إلى باراجوى للقيام باستثمارات فى الأشغال العامة ومجال الغذاء، فى محاولة للهروب من المقاطعة التى فرضت عليها بسبب دعمها للإرهاب.

وأضافت الصحيفة: " تأمل قطر بناء علاقات جديدة مع دول أخرى بعد الحصار المفروض عليها من قبل الدول العربية، خاصة أن بعض الدول الأوروبية أصبحت تعتبر قطر أكبر داعمى الإرهاب".

وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر تحاول تعزيز العلاقات مع باراجواى منذ فترة ليست ببعيدة، وترغب فى  الاستثمار فى مجال الغذاء وزراعة البذور.

وبعد 10 أشهر من الحصار المفروض على قطر من قبل أربعة دول مجاورة (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين)، بسبب دعمها للإرهاب لنشر العنف والكراهية فى المنطقة، تأثرت الدوحة بشكل سلبى فى العديد من المجالات، مما جعلها الآن تلجأ إلى إسبانيا وأمريكا اللاتينية للخروج من تلك الأزمة.

 
 
 

 


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