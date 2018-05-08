سلاح الجو الليبى يشن غارات على الجماعات الإرهابية جنوب مدينة درنة

كتب - أحمد جمعة

شن سلاح الجو الليبى، غارات جوية على تمركزات للجماعات الإرهابية فى محورى الظهر الحمر والحيلة جنوب مدينة درنة شرق البلاد.

وقالت تقارير إعلامية ليبية، اليوم الثلاثاء، إن وحدات من قوات الجيش الليبى تقوم بقصف مدفعى على تمركز لما يسمى "مجلس شورى مجاهدى درنة" بمنطقة الظهر الحمر.