سكرتير عام المنوفية يتفقد لجان الامتحانات الشهادة الإعدادية "صور"

المنوفية _ محمد فتحى

تفقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية،وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات وعدم وجود ما قد يعكر صفوها وكذا الوقوف علي مدي الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس ، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية .

وتفقد السكرتير العام عدد من لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد طارق محمد زكي ( الحسينية سابقا ) بمدينة شبين الكوم ،موجهاً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر .

وأكد رضا الرشيدي وكيل مديرية التربية والتعليم علي أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بالشهادة الإعدادية بلغ 62 ألف و957 طالب وطالبة موزعين علي 376 لجنة بـ 457 مدرسة علي مستوي المحافظة،مشيرا إلي وجود غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية علي مستوي نطاق المحافظة لتلقي أي شكاوي واردة من الطلاب والأهالى.

كما أكد الرشيدي علي التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة لتسهيل أداء الطلبة لامتحاناتهم وكذا توفير الحراسة اللازمة للكنترولات وأوراق الأسئلة والإجابة،مؤكدا علي الالتزام بمواصفات الأسئلة في ورقة الامتحانات وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم مع التأكيد علي الالتزام بالمناهج الدراسية ومراعاة الأجزاء المحذوفة وأن يكون الامتحان في مستوي الطالب المتوسط مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب .