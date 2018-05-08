سكرتير عام المنوفية يبحث 12 شكوى خلال لقاء خدمة المواطنين

المنوفية _ محمد فتحى

نظمت محافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالديوان العام بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة ،حيث استمع لـ 12 طلب وشكوي للمواطنين علي مستوي مدن ومراكز المحافظة.

وتنوعت تلك الشكاوى والطلبات ما بين طلبات موجهة لرؤساء المدن والأحياء وطلبات لمديري بعض المديريات الخدمية غيرها ،ومنها التماس المواطنة "ش.ع" للموافقة على انتدابها من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ،والتماس المواطن "ك.ع " لادراج تكسية ترعة وقد تم تحويلها الى ادارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة لاتخاذ اللازم.

كما تم بحث شكوى المواطن "ع.ع" لرفع اسلاك الضغط العالى من فوق المنازل بساقية المنقدى وقد تم تحويلها لوكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية، وبحث شكوى المواطن "أ.م" لتوصيل خدمات الصرف الصحى لمنزله المتأخر عنه الخدمة وتم تحويلها لمديرية الطرق لاتخاذ اللازم.

وتم تحويل باقى طلبات المواطنين كلا حسب جهته المختصة للدراسة والعرض واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة البت فيها والعمل علي حلها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

من جانبه ، أكد السكرتير العام حرصه على التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ومن ناحية أخري ، استقبل اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، بمكتبه الدكتور مختار عبد الهادي عفيفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الجديد ، حيث تبادلا النقاش عن سبل تطوير المنظومة التعليمية ، وكيفية النهوض بها وذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة من أجل الإرتقاء بمستوي التعليم .

وأكد السكرتير العام علي أهمية المنظومة التعليمية في المجتمع المصري بصفة عامة والمجتمع المنوفي بصفة خاصة في إستمرار عملية التنمية ودوام التماسك المجتمعي وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم بشكل شامل وإدراج الأساليب الحديثة والمبتكرة وفقاً لما وصلت إليه المعايير الدولية في هذا المجال .

الجدير بالذكر أن الدكتور مختار عبد الهادي عفيفي ، كان يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان ، وقد صدر له قرار وزاري ليشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية خلفاً للدكتور عبد الله عمارة وكيل الوزارة السابق عقب إحالته للمعاش