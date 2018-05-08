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رجل أعمال كردى يتهم الجيش التركى بنشر اللصوص فى عفرين السورية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:36 م
رجل أعمال كردى يتهم الجيش التركى بنشر اللصوص فى عفرين السورية الجيش التركى فى عفرين - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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اتهم منان وحيد محمد، صاحب مكتب صرافة بمدينة عفرين السورية، الجيش التركى الذى اقتحم المدينة منتصف مارس الماضى بسرقة ونهب مصانع زيت الزيتون والصابون، ونقلت محتوياتها إلى منطقة أعزاز بريف حلب الشمالى.

 

وقال محمد فى حديث لشبكة رووداو الإعلامية، إن منطقة عفرين فى ظل الأوضاع الراهنة تعانى من أوضاع اقتصادية سيئة، مشيرا إلى أن مجموعات المرتزقة التى دخلت المدينة الموالية للجيش التركى مستمرة فى عمليات سرقة ونهب أملاك الأهالى.

 

وأضاف أن عفرين قبل دخول الفصائل المسلحة إليها، كانت أوضاعها جيدة وفرص العمل كانت فيها متوفرة باعتبار المصانع كانت تعمل، إضافة إلى توفر فرص عمل فى قطاع الزراعة.

 

وبشأن مصانع ومعامل زيت الزيتون التى طالما اشتهرت عفرين بها، قال إن عفرين فيها مصانع خاصة بتصنيع الصابون، ومادة البيرين (مخلفات الزيتون المجروش)، وزيت الزيتون، إلا أن الفصائل المسلحة نهبت محتوياتها، ونقلت تلك المصانع والمعامل إلى أعزاز.

 

 


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